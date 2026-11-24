El presidente Abelardo de la Espriella llegó este martes 24 de noviembre a Villavicencio, rodeado por un amplio dispositivo de seguridad, para encabezar la respuesta institucional tras el atentado con carro bomba frente a la Gobernación del Meta y entregar sus primeras declaraciones en el lugar de los hechos. Al descender de su vehículo y hablar ante los medios, el mandatario buscó transmitir acompañamiento a la población y anunció medidas inmediatas para atender los daños materiales en la capital metense.

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Durante su intervención en la ciudad, De la Espriella centró su mensaje en dos ejes: el respaldo económico para las zonas afectadas y la promesa de sanción contra los responsables del ataque. “Lo primero, lo primero, lo primero es que el pueblo de Villavicencio y los compatriotas del Meta no están solos. El gobierno nacional está aquí primero para anunciar que vamos a destinar recursos hoy mismo para toda la reconstrucción. Y segundo, no vamos a dejar que este hecho quede impune y los culpables van a pagar y vamos a hacer caer sobre ellos todo el peso de la ley”, afirmó el jefe de Estado.

El presidente también aprovechó su pronunciamiento para cuestionar la política de paz de la administración anterior, asegurar que no habrá negociaciones con grupos armados y señalar directamente a un cabecilla disidente por la explosión. “Los vamos a derrotar por la razón o por la fuerza con total determinación y no vamos a parar hasta que los derrotemos completamente y le traigamos paz al pueblo colombiano, pero no la paz que se negocia con los delincuentes. No nos podemos acostumbrar a lo que quería el gobierno pasado, que era a conectar con la criminalidad. El señor, el bandido Antonio Medina de las disidencias es el culpable y vamos a ir tras él y lo vamos a hacer pagar con sangre todo el daño y todo el terror”, sostuvo.

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Al explicar las razones detrás de la acción violenta, De la Espriella sostuvo que la ofensiva estatal en los últimos tres meses ha golpeado a esa estructura y pidió respaldo ciudadano a la Fuerza Pública. “¿Por qué están haciendo esto? Porque los estamos enfrentando. Cuando ustedes atacan un nido de cucarachas, todas salen y se riegan. Es lo que están haciendo y los vamos a acabar con la ayuda de Dios y el respaldo de nuestra fuerza pública. Le pido confianza al pueblo colombiano. Nadie se equivoca cuando hace lo correcto, estamos haciendo lo correcto”, concluyó el mandatario antes de continuar su agenda en Villavicencio.

¡Qué ritmo de mañana, mi hermano! Ya pasaste de los madrugones de las 5 a. m. y los kilómetros en la trotadora a cubrir un aterrizaje presidencial en Villavicencio antes de que dé las 10:30. Si sigues a este paso, hoy rompes récord de teclas por minuto antes del almuerzo.