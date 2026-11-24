Un grave episodio de orden público sacude desde temprano este martes 24 de noviembre al sector de La Castellana, en plena Avenida Pedro de Heredia, donde delincuentes armados retienen ciudadanos dentro del almacén Éxito Cartagena.

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Según reportes preliminares conocidos en el sitio, el incidente se debe a un intento de robo y estalló hacia las 9 de la mañana, momento en que distintos locales comerciales iniciaban su jornada habitual con numerosa presencia de trabajadores y clientes.

Aparentemente, los asaltantes quedaron encerrados dentro del supermercado justo cuando abrieron las puertas del complejo comercial, desatando momentos de angustia registrados en grabaciones difundidas masivamente en redes sociales, principalmente en Facebook.

En dichas imágenes virales aparecen individuos vestidos de civil portando armas de fuego mientras varios ciudadanos observan atemorizados desde los ventanales correspondientes al área de cafetería del establecimiento.

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De acuerdo con relatos de testigos presenciales replicados por El Universal de Cartagena, los videos evidencian a empleados y clientes en Éxito maniatados bajo amenaza directa de sujetos equipados con armamento de corto y largo alcance.

Despliegue policial y tensión en La Castellana

Ante la gravedad de la emergencia, unidades de la Policía Metropolitana de Cartagena acordonaron completamente el perímetro, ubicando francotiradores en puntos estratégicos a ambos costados del almacén mientras un helicóptero sobrevuela continuamente el sector.

Asimismo, delegados de la Alcaldía Distrital, encabezados por el Secretario de Interior, acudieron al lugar para coordinar acciones institucionales que impidan desenlaces fatales en medio de un atraco violento sin precedentes recientes en Cartagena.

“Por ahora se habla de un hurto, varios sujetos armados en el Éxito de Cartagena”, informó oficialmente la Policía Nacional frente al operativo en curso.

Hacia las 10:11 de la mañana, la emergencia completaba más de dos horas y media sin resolución definitiva, manteniendo bajo extrema angustia, incertidumbre y pánico a comerciantes y transeúntes del sector de La Castellana.

Por su parte, los delincuentes continúan intimidando a los rehenes dentro de las instalaciones comerciales para intentar evadir la captura policial que rodea completamente cada salida disponible.

De igual forma, grupos especializados de reacción táctica permanecen atentos alrededor del recinto comercial esperando instrucciones para proteger a las personas retenidas.

Mientras avanzan los protocolos de aseguramiento táctico por parte de las autoridades distritales y policiales, la movilidad sobre la Avenida Pedro de Heredia permanece restringida para facilitar las maniobras de rescate.

¿Cuánto tiempo lleva el almacén Éxito Cartagena en La Castellana?

El almacén Éxito Cartagena ubicado en el sector de La Castellana acumula cerca de tres décadas de operación continua tras inaugurar sus instalaciones durante la década de los noventa.

Este punto comercial, situado estratégicamente sobre la Avenida Pedro de Heredia, abrió sus puertas en 1996 marcando el desembarco formal de la cadena antioqueña en la capital bolivarense.

Con su apertura hace aproximadamente treinta años, el establecimiento impulsó una profunda transformación urbanística y comercial en el eje vial que conecta el centro histórico con la zona suroriental.

En aquel momento, La Castellana apenas consolidaba su vocación residencial y financiera, convirtiéndose rápidamente gracias a este hipermercado en uno de los polos comerciales más dinámicos de Cartagena.

Durante sus primeros años de funcionamiento, el almacén introdujo en la ciudad el formato moderno de gran superficie integrando supermercado, vestuario, electrodomésticos, cafetería y amplias zonas de parqueadero.

A lo largo de estas tres décadas de trayectoria ininterrumpida, la sede recibió múltiples remodelaciones arquitectónicas para modernizar su infraestructura, ampliar su oferta gastronómica y optimizar la atención ciudadana.

Su ubicación privilegiada sobre la Avenida Pedro de Heredia facilitó el acceso masivo de residentes provenientes de barrios vecinos como Los Alpes, El Rubí, Santa Lucía y Villa Olímpica.

Asimismo, la cercanía con importantes rutas de transporte público urbano convirtió a este almacén en punto obligatorio de referencia para miles de pasajeros y compradores diarios en Cartagena.

Además, el establecimiento funcionó como motor generador de empleo formal en Cartagena, vinculando directamente a cientos de trabajadores locales y dinamizando cadenas de proveedores regionales del Caribe colombiano.

Igualmente, alrededor del hipermercado florecieron rápidamente entidades bancarias, droguerías, restaurantes y centros empresariales que consolidaron a La Castellana como epicentro neurálgico del comercio cotidiano en la Heroica.

Con el paso de los años, la tienda también adaptó sus operaciones incorporando compras digitales, recogida rápida en tienda y atención omnicanal para responder a nuevos hábitos consumidores locales.

Hoy, tras treinta años de historia comercial ininterrumpida desde 1996, el tradicional punto de venta continúa siendo uno de los referentes urbanos más reconocidos por los habitantes cartageneros.

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