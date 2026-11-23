Por: El Espectador

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El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) divulgó el calendario oficial de las Pruebas de Estado que tendrán lugar durante 2027. Este cronograma comprende los exámenes Saber 11, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico, además de las pruebas Saber Pro y Saber TyT, dirigidas a quienes están próximos a finalizar programas de educación superior en Colombia. Esta información, según el Icfes, ayuda a los estudiantes y las instituciones a planificar con anticipación sus procesos académicos y administrativos más importantes.

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La primera fecha contemplada corresponde al domingo 18 de abril de 2027, día en el que se aplicarán las pruebas Saber 11 calendario B, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico. Posteriormente, el domingo 22 de agosto, se realizará la aplicación para el calendario A, que tradicionalmente reúne la mayor cantidad de estudiantes, de acuerdo con datos proporcionados por el Icfes. Además, la entidad fijó dos jornadas específicas para los exámenes Saber Pro y Saber TyT, orientados a quienes están cerca de obtener sus títulos profesionales, técnicos o tecnológicos.

Maribel Castro Flórez, directora general (e) del Icfes, destacó que la entidad está comprometida con la transformación de la evaluación. En sus palabras: "Publicando oportunamente los calendarios de las diferentes Pruebas de Estado... aportando información clave para la toma de decisiones, el acceso a la educación superior y el cierre de brechas, bajo un enfoque de evaluación humana, inclusiva y centrada en las oportunidades".

En cuanto a la inscripción de las pruebas Saber 11 calendario B, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico, esta iniciará el martes 1 de diciembre de 2026 y concluirá el viernes 29 de enero de 2027 para el periodo ordinario, mientras que el periodo extraordinario se extenderá del 1 al 12 de febrero. Para el calendario A, las inscripciones ordinarias irán del 15 de marzo al 30 de abril de 2027 y el periodo extraordinario será del 3 al 21 de mayo.

Por otro lado, las pruebas Saber Pro y Saber TyT contarán con dos periodos en 2027. El primero será el domingo 23 de mayo y el segundo el domingo 10 de octubre. Las preinscripciones, inscripciones y publicación de resultados están debidamente detalladas en el anuncio oficial del Icfes. Estos exámenes son obligatorios y evalúan competencias académicas y específicas del área profesional o técnica correspondiente.

La Validación del Bachillerato Académico está orientada a mayores de 18 años sin matrícula escolar que buscan obtener el título de bachiller, incluso si son ciudadanos extranjeros residentes en Colombia. El Pre Saber permite a los estudiantes conocer la estructura de Saber 11 antes de enfrentarse oficialmente a la prueba.

Las competencias evaluadas incluyen razonamiento cuantitativo, comunicación escrita, lectura crítica, competencias ciudadanas e inglés; ciertos estudiantes presentan además pruebas específicas de acuerdo con su carrera.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo inician las inscripciones para las pruebas Saber 11 en 2027?

El proceso de inscripción para las pruebas Saber 11 calendario B, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico comenzará el martes 1 de diciembre de 2026 y terminará el viernes 29 de enero de 2027 en el periodo ordinario, con un periodo extraordinario del 1 al 12 de febrero. Para calendario A, el registro y recaudo se realizará entre el 15 de marzo y el 30 de abril de 2027, y el periodo extraordinario irá del 3 al 21 de mayo.

¿Qué competencias evalúan las pruebas Saber Pro y Saber TyT?

De acuerdo con el Icfes, las pruebas Saber Pro y Saber TyT valoran competencias genéricas como razonamiento cuantitativo, comunicación escrita, lectura crítica, competencias ciudadanas e inglés. Adicionalmente, algunos estudiantes deben realizar una evaluación de competencias específicas según la naturaleza de su programa académico. Estas pruebas son requisito para obtener el título de educación superior en Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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