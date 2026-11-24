Momentos de tensión se viven en los alrededores de un almacén Éxito ubicado en el sector de La Castellana, sobre la avenida Pedro de Heredia, en Cartagena. Videos difundidos en redes sociales muestran una gran concentración de personas frente al establecimiento, mientras en la zona se observa presencia de uniformados y barreras para controlar el acceso.

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En este momento hoy 24 de Noviembre 2026 a las 8:30 am Hay un tema de seguridad en el Exito Cartagena frente al centro comercial la Castellana. Evacuaron a todo los clientes, el área está acordonada por Policia. pic.twitter.com/LuVLPmTinw — Leonel Banquez (@lyonsbanquez) November 24, 2026

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En las imágenes se aprecia la fachada del almacén, varias motocicletas y vehículos estacionados, además de personas que permanecen reunidas frente a la entrada. En otro video, de aproximadamente 21 segundos, se observa a una multitud que mira hacia el interior del establecimiento, mientras algunos clientes y trabajadores aparecen detrás de los ventanales.

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De acuerdo con información publicada por El Universal, la situación estaría relacionada con un presunto hurto cometido por varios sujetos armados y encapuchados. Las primeras versiones indican que varias patrullas de la Policía fueron desplegadas en el sector para atender la emergencia y controlar lo que sucedía dentro del establecimiento.

El medio también señaló que, según testimonios preliminares, los presuntos delincuentes permanecerían dentro del almacén y habría clientes y empleados retenidos. En algunos videos que circulan en redes sociales se observaría a personas con las manos amarradas, mientras serían intimidadas por los sujetos armados. Estas circunstancias todavía deben ser esclarecidas por las autoridades.

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