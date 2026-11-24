Por: Noticiero 90 minutos

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En 2027, el calendario colombiano estará marcado por una estructura particular de días festivos, sumando un total de 19 feriados nacionales. La dinámica de estos feriados obedece principalmente a la Ley Emiliani, legislación que permite el traslado de ciertas fechas significativas al lunes más próximo. Esta medida facilita el disfrute de múltiples fines de semana largos y, según información citada por 90minutos.co, los colombianos tendrán hasta 13 puentes festivos a lo largo del año. Un hito destacado para 2027 será la inclusión de la celebración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, adición realizada gracias a la Ley 2578 de 2026.

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El reparto de los feriados inicia en enero, con el tradicional Año Nuevo y el Día de los Reyes Magos. En marzo, se concentran fechas religiosas como San José, Jueves Santo y Viernes Santo, determinantes tanto para la vida familiar como institucional. Para mayo, el calendario resalta el Día del Trabajo, la Ascensión del Señor y Corpus Christi, mostrando que este mes, junto a marzo y julio, agrupa la mayor cantidad de festivos. Estos tres meses, según se detalla en el informe de 90minutos.co, aportan tres días de descanso cada uno.

En junio figura el día del Sagrado Corazón de Jesús, mientras que julio destaca con el Día de la Independencia y la celebración religiosa de San Pedro y San Pablo, además de la nueva adición de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Agosto continúa con dos fechas emblemáticas: la Batalla de Boyacá y la Asunción de la Virgen. El Día de la Diversidad Étnica y Cultural aparece en octubre, mientras noviembre abarca el Día de Todos los Santos y la conmemoración de la Independencia de Cartagena. Finalmente, en diciembre se encuentran el Día de la Inmaculada Concepción y la Navidad, ambos reconocidos como momentos de encuentro y celebración en la sociedad colombiana.

Es importante señalar la ausencia de feriados en febrero, abril y septiembre. Así, la distribución de los días de descanso oficiales responde tanto a tradiciones civiles como religiosas. El calendario 2027, según lo registrado por 90minutos.co, representa no solo oportunidades para el esparcimiento, sino que también incide en la organización de actividades laborales y académicas a nivel nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los días festivos nacionales en Colombia durante 2027?

Durante 2027, los colombianos contarán con 19 días feriados nacionales, entre los que se incluyen celebraciones religiosas y cívicas como Año Nuevo, Día del Trabajo, Independencia de Colombia y Navidad. Adicionalmente, la festividad de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá fue incorporada oficialmente, brindando un nuevo día de descanso.

¿Qué es la Ley Emiliani y cómo afecta los festivos en Colombia?

La Ley Emiliani es una normativa que posibilita el traslado de ciertos feriados al lunes siguiente, siempre que originalmente no caigan en este día. De este modo, facilita la creación de fines de semana largos, conocidos como puentes festivos, permitiendo que en 2027 haya 13 fines de semana extendidos en el calendario colombiano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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