Por: CENET

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Grupo Argos anunció una operación relevante en el mercado bursátil colombiano tras concretar la venta de cerca de 35 millones de acciones ordinarias de Cementos Argos. Según comunicó la compañía, la transacción se llevó a cabo el 19 de noviembre y superó un monto de $330.000 millones. Este movimiento responde a la estrategia ACE 1.0, presentada previamente como una hoja de ruta para potenciar la generación y transferencia de valor hacia los accionistas del conglomerado.

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El objetivo principal de la venta radica en incrementar el número de acciones llamadas “flotante”, es decir, aquellas que están disponibles para libre negociación en la bolsa. De acuerdo con Grupo Argos, facilitar el acceso a más títulos permitirá que Cementos Argos cumpla con los requisitos que establecen los administradores del MSCI Standard Index. El MSCI Standard Index es uno de los índices bursátiles internacionales de mayor seguimiento entre inversionistas institucionales, y la eventual inclusión en ese referente podría brindar una mayor exposición ante actores extranjeros y optimizar las condiciones de negociación del título de Cementos Argos en el mercado.

Aunque la operación implica liberar una parte considerable de acciones al mercado, Grupo Argos precisó que esto no afecta su calidad de accionista controlante en Cementos Argos. Así, el conglomerado mantiene la mayoría accionaria y no modifica la estructura de propiedad que tiene sobre la cementera. Por otra parte, los recursos obtenidos por la venta fortalecerán un programa de recompra de acciones que la empresa anunció días atrás, como parte de una administración rigurosa de su portafolio de inversiones.

La compañía subrayó que decisiones como la reciente venta suelen formar parte de estrategias para incrementar la liquidez de las acciones y, en consecuencia, la visibilidad y permanencia de las compañías nacionales en los índices globales. Variables como el tamaño bursátil, la liquidez y la disponibilidad de títulos en el mercado secundario son tenidas en cuenta para la inclusión en estos índices, de acuerdo con la postura oficial de Grupo Argos.

El anuncio se enmarca en un contexto donde varias empresas en Colombia buscan fortalecer su presencia ante el público inversionista global, mejorar la liquidez de sus papeles y, así, cumplir con los requisitos que los principales índices internacionales demandan para el ingreso o la permanencia de los emisores en sus referencias de mercado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Grupo Argos vendió acciones de Cementos Argos y qué busca con esta operación?

Grupo Argos vendió cerca de 35 millones de acciones de Cementos Argos para aumentar el número de títulos disponibles para negociación en bolsa, con el objetivo de facilitar la eventual inclusión de Cementos Argos en el MSCI Standard Index. La compañía indica que una mayor presencia en índices internacionales puede atraer más inversionistas extranjeros y mejorar las condiciones de negociación de sus acciones.

¿Qué significa incrementar el “flotante” de una empresa, según la información revelada?

Incrementar el “flotante” implica aumentar la cantidad de acciones disponible para libre negociación en el mercado bursátil. Según Grupo Argos, esto facilita el cumplimiento de requisitos internacionales relacionados con la liquidez y accesibilidad de los títulos, factores determinantes para la posible inclusión en índices como el MSCI Standard Index y para atraer inversión institucional extranjera.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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