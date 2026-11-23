Los Llanos Orientales tendrán dos nuevos proyectos petroleros que avanzarán en sus planes de exploración y explotación, luego de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aprobara sus respectivas licencias. Las decisiones cobijan iniciativas en Casanare y Meta que contemplan decenas de pozos, nuevas vías y obras de infraestructura para la actividad petrolera.

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Uno de los permisos corresponde al Campo Tapir Sureste, de la empresa Petróleos Colombianos S. A., ubicado en Orocué, Casanare. La autorización, fechada el 12 de noviembre de 2026, permite la perforación de hasta 35 pozos convencionales distribuidos en cinco locaciones.

La iniciativa también contempla la construcción de 25 kilómetros de vías nuevas y la adecuación de otros 20,57 kilómetros que ya existen. Como parte de las obligaciones ambientales, la compañía deberá cumplir una compensación ecológica de 919,12 hectáreas.

El segundo proyecto está a cargo de ONGC Videsh Limited, sucursal Colombia, en el área de desarrollo CPO-5, ubicada en Meta. La ANLA aprobó una modificación de la licencia que permitirá pasar de la etapa de perforación exploratoria a la de explotación, con hasta 40 nuevas locaciones y 10 centrales de facilidades de producción.

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Esta iniciativa incluye obras de mayor extensión: 250 kilómetros de vías de acceso, 250 kilómetros de líneas de flujo y otros 250 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica. Cabe mencionar que el proyecto tendrá una obligación de compensación ecológica de 1.765,92 hectáreas.

Frente a las autorizaciones, la ANLA defendió los criterios que tuvo en cuenta para aprobar ambas iniciativas. En su comunicado oficial, la entidad aseguró que sus decisiones se fundamentan en “el rigor técnico, la gestión de impactos y el control ambiental en regiones con alta tradición hidrocarburífera”.

Con estas licencias, los dos proyectos podrán avanzar en sus respectivas etapas, bajo las condiciones y obligaciones ambientales establecidas por la autoridad.

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