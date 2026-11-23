Unicentro Bogotá anunció que ajustó su operación navideña apostando por tecnología lumínica de bajo consumo y autogeneración eléctrica, en una especie de respuesta al llamado de ahorro energético impulsado por el alcalde Carlos Fernando Galán.

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La determinación busca moderar la demanda sobre el sistema eléctrico capitalino mediante luminarias de bajo consumo, sistemas automatizados de apagado y autogeneración limpia dentro del complejo ubicado al norte de Bogotá.

El centro comercial, cuyo montaje navideño entró en funcionamiento oficial el 7 de noviembre bajo el concepto ‘El destino de los deseos’, indicó que proyecto que demandó una inversión superior a 2.000 millones de pesos.

Dicha partida presupuestal financia producciones artísticas, montajes audiovisuales, sistemas lumínicos especializados y recorridos temáticos, integrando la celebración decembrina con criterios verificables de sostenibilidad operativa tras un año retador para Colombia.

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Ahorro eléctrico, paneles solares y reutilización estructural

Para disminuir el impacto sobre la red eléctrica distrital, la tecnología implementada consume aproximadamente un 30 % menos de energía respecto a luces LED comerciales estándar, generando simultáneamente un 50 % más de potencia lumínica.

Frente a la iluminación incandescente tradicional, este sistema técnico logra un ahorro energético superior al 95 %, complementado con temporizadores programables que regulan estrictamente los horarios diarios de encendido y apagado.

Paralelamente, cerca del 60 % de los componentes decorativos provienen de procesos de reutilización o remanufactura, abarcando árboles navideños, guirnaldas instaladas en los pasillos y diversas piezas estructurales de las escenografías.

De acuerdo con el reporte técnico, el establecimiento recuperó y acondicionó la totalidad de su iluminación previa, diseñando estructuras adaptables capaces de reutilizarse hasta cinco veces en futuros montajes institucionales.

Con este modelo operativo, la copropiedad evita desechar materiales tras finalizar diciembre y reduce significativamente la huella ambiental asociada a las decoraciones temporales de gran formato en espacios públicos.

Estas disposiciones se articulan con programas ambientales permanentes del complejo, entre los que sobresale la generación eléctrica mediante 793 paneles solares que abastecen parcialmente las instalaciones durante toda la temporada navideña.

Asimismo, la operación incorpora sistemas de recolección y aprovechamiento de aguas lluvias orientados a reducir la demanda de agua potable en las labores cotidianas de mantenimiento y limpieza del recinto capitalino.

Esta planificación responde igualmente al antecedente obtenido cuando ‘Pasaporte Navidad’ ganó el primer lugar en la quinta edición del Concurso de Decoración Navideña de Centros Comerciales Mall & Navidad 2025, organizado por Mall & Retail.

“Cerrar nuestros 50 años es una oportunidad para agradecer a quienes han hecho de Unicentro Bogotá parte de su historia. Queremos ofrecerles una Navidad para encontrarse, compartir y mirar con esperanza lo que viene. Cuidar la energía y los demás recursos forma parte de ese propósito, sin perder el impacto de la puesta en escena y garantizando una experiencia única y memorable”, señaló Camilo Ángel, gerente general de Unicentro Bogotá.

Cuatro estaciones temáticas y actividades para visitantes

Desde el 7 de noviembre, las cuatro estaciones en Unicentro permanecen habilitadas para recorridos peatonales y registros fotográficos acompañados por astrólogas, el guardián del faro junto a su aprendiz, custodios principales, una chelista y presentaciones musicales.

El trayecto inicia en El Faro de los deseos, una estructura de 11 metros rodeada por pinos escarchados y detalles marineros donde el guardián y su aprendiz mantienen encendida la luz orientadora.

Continúa en Ventana al infinito, un observatorio dotado con cúpula y telescopio dorado entre estrellas luminosas que propone observar el firmamento como punto de encuentro ciudadano durante las festividades de fin de año.

Luego aparece Hogar de ensueño, una casa nórdica de madera roja con tejado nevado cuyo ventanal interior proyecta auroras boreales junto a un paisaje nocturno con vista al faro y al mar.

El recorrido concluye en Árbol de luz, instalación transitable tanto en su interior como en su exterior diseñada para contemplar el montaje y reunir a las familias alrededor de un símbolo de esperanza.

Dentro de la programación de ‘El destino de los deseos’, la administración anunció además la entrega de incentivos mediante sorteo para los asistentes registrados en su plataforma institucional de fidelización.

Esta dinámica participativa busca transformar los anhelos navideños de los asistentes en experiencias de movilidad sostenible y turismo internacional.

Los premios incluyen una camioneta BYD Yuan Up DM-i, modelo 2027, cero kilómetros, y cinco viajes dobles a Madrid, España, con tiquetes ida y regreso en Iberia y cinco noches en el Hotel Pestana CR7.

Las inscripciones permanecen abiertas entre el 17 de noviembre y el 31 de diciembre de 2026 mediante Más Puntos, cerrando una temporada enfocada en el uso responsable de recursos públicos y privados.