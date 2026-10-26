Por: El Espectador

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En la tarde de este lunes, un intento de robo movilizó a la comunidad y a los vigilantes en las inmediaciones del centro comercial Unicentro, en Bogotá. Según información suministrada por la Policía de Bogotá, dos hombres, quienes se dedicaban al robo de celulares mediante la modalidad de raponazo, fueron retenidos luego de que intentaron cometer un hurto en esa zona. La reacción de los ciudadanos y del personal de seguridad permitió detener oportunamente a los implicados, evitando que lograran su cometido y permanecieran en el sitio hasta que arribaron las autoridades.

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Posteriormente, las autoridades aseguraron que no se presentaron disparos durante el incidente, una situación que tranquilizó a los visitantes y comercios del sector. Además, informaron que a los dos sujetos les inmovilizaron las motocicletas, vehículo frecuentemente utilizado en este tipo de delitos. Tras la retención, ambos hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía, donde se continuará con el proceso judicial respectivo.

Por su parte, la administración del centro comercial Unicentro informó que “en ningún momento afectó la operación de Unicentro la cual fluye con total normalidad”. Este pronunciamiento busca transmitir tranquilidad tanto a los clientes como a los comerciantes, enfatizando que el suceso fue controlado de manera rápida y que las actividades continuaron sin contratiempos.

De acuerdo con datos oficiales suministrados por la Policía de Bogotá, entre el 1 de enero y el 15 de octubre se han denunciado 89.503 hurtos a personas en la ciudad. Estas cifras corresponden a una reducción del 16,5 % en las denuncias respecto al mismo periodo del año anterior, lo que indica una tendencia descendente en estos delitos, de acuerdo con la fuente mencionada. Sin embargo, este tipo de incidentes deja en evidencia la existencia de bandas dedicadas al hurto y la importancia de la reacción conjunta entre la ciudadanía y las autoridades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue controlado el intento de hurto en Unicentro según fuentes oficiales?

Según información entregada por la Policía de Bogotá, la intervención oportuna de miembros de la comunidad y vigilantes del sector permitió retener a los dos hombres implicados en el intento de robo, quienes utilizaban la modalidad de raponazo para robar celulares. Las motocicletas de los sujetos fueron inmovilizadas, y ambos quedaron a disposición de la Fiscalía. Las autoridades descartaron la existencia de disparos durante el hecho.

¿Cuál es la tendencia de hurtos a personas en Bogotá este año según la Policía?

De acuerdo con cifras proporcionadas por la Policía de Bogotá, entre el 1 de enero y el 15 de octubre se han reportado 89.503 casos de hurto a personas, mostrando una reducción del 16,5 % en las denuncias en comparación con el mismo lapso del año anterior. Esto evidencia una disminución en la incidencia de este delito en la ciudad durante el periodo analizado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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