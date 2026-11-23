El Gobierno Nacional anunció la entrega de subsidios de arriendo y vivienda para las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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Las ayudas permitirán cubrir temporalmente el pago de alquiler, comprar vivienda nueva o reparar los inmuebles que resultaron dañados por la emergencia.

La medida quedó establecida en la Resolución 869 de 2026, expedida por el Ministerio de Vivienda, el Ministerio del Trabajo y la Superintendencia del Subsidio Familiar.

Uno de los principales beneficios será un subsidio de arriendo temporal de hasta medio salario mínimo mensual para los hogares que necesiten una solución habitacional mientras recuperan sus viviendas.

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Los recursos saldrán del Fondo Obligatorio para Vivienda de Interés Social (Fovis), que cuenta con un presupuesto de $1,66 billones para 2026. Los programas también contemplan ayudas para adquirir vivienda nueva y realizar reparaciones en inmuebles urbanos y rurales.

La atención se concentrará en Valle del Cauca, Risaralda, Chocó, Quindío, Caldas, Cauca y Antioquia, departamentos donde se encuentra el 98 % de los hogares registrados como damnificados.

El Ministerio de Vivienda coordinará la ejecución, mientras las cajas de compensación asignarán los subsidios. Fonvivienda atenderá a las familias que no estén afiliadas a estas entidades y la Superintendencia vigilará el uso de los recursos.

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