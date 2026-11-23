Aunque es un tema de años atrás, y que ningún gobierno ha asumido en el país por el riesgo político que representa, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) vuelve a insistir en que es necesario subir gradualmente la edad de pensión en Colombia y tratar de igualarla entre hombres y mujeres.

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Sobre el tema se refirió el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, que se mostró de acuerdo con el diagnóstico de la Ocde, entre otras cosas, porque las matemáticas del sistema pensional actual no cuadran.

Según Velasco, Colombia debe elevar la edad de pensión a 65 años tanto para hombres como para mujeres, si quiere garantizar la sostenibilidad de su sistema pensional. Así lo afirmó en entrevista con Blu Radio, donde advirtió que mantener las condiciones actuales equivale a hacerle falsas promesas a los colombianos.

Pensión en Colombia debería subir la edad, según sugerencia de la Ocde

El directivo explicó con cifras concretas por qué el esquema vigente no es viable. Señaló que una mujer que gana el salario mínimo y cotiza durante 19 años —el tiempo que tomaría alcanzar las 1.000 semanas proyectadas desde 2036— no podría financiar una pensión durante los 20 o más años que le restarían de vida al jubilarse a los 57.

“Esas matemáticas no cuadran. Y por eso tenemos que ser serios en Colombia y proponer una reforma al sistema en la que nos toca contribuir un poco más para poder tener certeza de que vamos a tener una vida pensional, porque si no, son pájaros en el aire, nos están mintiendo», advirtió.

Velasco también precisó que, aunque defiende equiparar la edad de retiro entre géneros, esto no significa ignorar la economía del cuidado. Propuso reducir semanas cotizadas —hasta 50 por cada uno de los primeros tres dependientes— como mecanismo complementario que reconozca el rol de las mujeres en el cuidado de hijos y adultos mayores, sin alterar la edad mínima de jubilación.

¿Por qué Colombia tiene una de las edades de pensión más bajas del mundo?

De acuerdo con Velasco, Colombia figura entre los países con edades de jubilación más reducidas a nivel global, situación que organismos como la Ocde y el FMI han señalado reiteradamente como un riesgo para la sostenibilidad fiscal. El presidente de la Corte Suprema de Justicia también se había pronunciado en el mismo sentido semanas antes de esta entrevista.

¿Cuántos años viven en promedio los colombianos después de pensionarse?

Según Velasco, la expectativa de vida en Colombia es de 77 años en promedio, con una brecha por género: las mujeres alcanzan cerca de 82 años y los hombres alrededor de 75. Esto significa que, con la edad actual de jubilación, una mujer podría pasar más de dos décadas recibiendo pensión, una carga que el sistema no está en capacidad de sostener.

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