Por: Noticiero 90 minutos

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La tasa de cambio nominal es un elemento clave para entender la economía colombiana, pues expresa el valor del peso colombiano frente a una divisa extranjera. En Colombia, la comparación se realiza principalmente con el dólar estadounidense, dado que esta moneda tiene una presencia predominante en la mayoría de transacciones comerciales, de inversión y de financiamiento con el exterior, según información citada por 90minutos.co.

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En términos prácticos, la tasa de cambio nominal señala de manera concreta cuántos pesos colombianos se necesitan para adquirir un solo dólar. Esta cifra se convierte en una referencia insoslayable tanto para quienes importan productos como para quienes viajan, hacen inversiones o simplemente realizan transacciones internacionales.

Las fluctuaciones de la tasa de cambio afectan de manera directa la economía nacional por medio de dos procesos: depreciación y apreciación. Un aumento en esta tasa es reflejo de una depreciación del peso colombiano ante el dólar, lo que significa que la moneda local pierde valor y se hace necesario entregar una mayor cantidad de pesos por un solo dólar. Este fenómeno encarece las importaciones, ya que todo bien o servicio que provenga del exterior requiere más moneda local para ser adquirido. Por el contrario, cuando la tasa disminuye, se habla de una apreciación del peso frente al dólar, mostrando un fortalecimiento de la moneda nacional. En este escenario, comprar bienes extranjeros se vuelve más barato, aunque también puede reducir la competitividad de los exportadores colombianos al subir el costo de sus productos en otros mercados.

Para ofrecer una medición oficial y confiable de estas variaciones, el sistema financiero del país emplea la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM). De acuerdo con 90minutos.co, la TRM se establece como el promedio aritmético simple de las tasas ponderadas resultantes de todas las operaciones de compra y venta de dólares estadounidenses frente al peso colombiano ejecutadas en una misma jornada. Participan entidades como bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y Bancoldex (Banco de Comercio Exterior de Colombia).

Un aspecto fundamental de la TRM es que solo se consideran las operaciones en las que el cumplimiento del intercambio de ambas monedas ocurre el mismo día de la negociación. Según la cifra más reciente informada por 90minutos.co, la TRM actual es de 3.461,92 pesos colombianos por cada dólar estadounidense.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la tasa de cambio nominal la economía colombiana?

La tasa de cambio nominal tiene un impacto directo en la economía del país, ya que su variación altera el valor relativo de la moneda colombiana frente al dólar. Cuando el peso se deprecia, los productos importados se encarecen y las exportaciones pueden ser más competitivas, mientras que una apreciación facilita la compra de bienes del exterior pero puede afectar negativamente a los exportadores.

¿Qué es la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) en Colombia?

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) en Colombia es el promedio aritmético simple de las tasas obtenidas de todas las operaciones de compra y venta de dólares frente a pesos, registradas por entidades financieras autorizadas en un mismo día. Esta herramienta permite medir oficialmente las fluctuaciones de la moneda local frente al dólar estadounidense.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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