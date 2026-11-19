Por: Noticiero 90 minutos

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La tasa de cambio nominal es una referencia esencial dentro de la economía colombiana, ya que establece el valor de la moneda nacional frente a una divisa extranjera, especialmente el dólar estadounidense. De acuerdo con la información recogida, la importancia de este indicador radica en que el dólar es la moneda más utilizada no solo en transacciones comerciales internacionales, sino también en operaciones de inversión y financiamiento externas. En consecuencia, entender cómo funciona y qué implica la tasa de cambio nominal resulta clave para interpretar el panorama económico del país.

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En la práctica, la tasa de cambio nominal revela la cantidad de pesos colombianos que usted debe entregar para adquirir un dólar. Esta proporción varía continuamente y sus fluctuaciones impactan directamente en la economía nacional por medio de dos procesos: depreciación y apreciación. Cuando el valor de la tasa se incrementa, como explica 90 Minutos, el peso colombiano se deprecia, lo cual significa que cada dólar cuesta más pesos. Esto afecta a quienes importan productos, ya que deben pagar montos más altos por bienes extranjeros. Por el contrario, cuando la tasa desciende, el peso se aprecia, facilitando importaciones más baratas pero reduciendo la competitividad de las exportaciones nacionales, puesto que los productos colombianos resultan relativamente más costosos para compradores internacionales.

Para cuantificar oficialmente estas variaciones, el sistema financiero colombiano recurre a la Tasa de Cambio Representativa del Mercado, conocida por su sigla TRM. Según datos reportados por 90 Minutos, la TRM es definida como el promedio aritmético simple de los valores ponderados obtenidos en las operaciones de compra y venta de dólares estadounidenses frente a la moneda legal colombiana. Intervienen en este proceso varias entidades vigiladas, tales como bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex).

Un aspecto central para que las transacciones sean incluidas en la TRM es que el intercambio de ambas monedas debe saldarse en la misma fecha de negociación. Según la última información disponible, el valor de la tasa representativa es de 3.326,96 pesos colombianos por cada dólar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) en Colombia?

La tasa de cambio representativa del mercado, también conocida como TRM, es el indicador oficial que determina el valor promedio del dólar estadounidense frente al peso colombiano en un día específico. La TRM se calcula tomando el promedio aritmético simple de todas las transacciones de compra y venta de dólares que se realizan entre distintas entidades del sistema financiero, siempre que ambas monedas sean intercambiadas el mismo día.

¿Cómo afecta la fluctuación de la tasa de cambio nominal al precio de importaciones y exportaciones en Colombia?

Las variaciones en la tasa de cambio nominal repercuten en el costo de los productos importados y exportados. Si la tasa sube, el peso se deprecia, encareciendo las importaciones porque usted debe pagar más pesos por cada dólar. Si la tasa baja, el peso se aprecia, haciendo que las importaciones sean más accesibles pero reduciendo la rentabilidad de las exportaciones, ya que los productos colombianos se vuelven menos competitivos en el mercado internacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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