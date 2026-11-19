Chevignon prepara su regreso al mercado venezolano mientras fortalece su expansión internacional, con Estados Unidos como uno de sus principales objetivos.

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La marca, fundada en Francia en 1979 por Guy Azoulay, busca recuperar su identidad original y consolidarse como una compañía internacional con raíces francesas y estructura empresarial colombiana.

Desde 2022, el grupo Comodín tiene los derechos de Chevignon para desarrollar el negocio en todo el continente americano.

En Colombia, donde opera desde hace más de 30 años, cuenta con 130 tiendas propias, presencia en más de 500 puntos multimarca y 16 espacios en Falabella. También tiene seis establecimientos en Ecuador.

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La compañía espera cerrar 2026 con un crecimiento de entre 9 % y 10 %, pese a los desafíos del sector textil, la competencia asiática y las dificultades que han afectado algunos centros comerciales, detalla Portafolio.

Estados Unidos concentra buena parte de sus planes de expansión. Actualmente, Chevignon tiene dos tiendas físicas en Houston, que llevan cerca de un año funcionando, y una plataforma de comercio electrónico que opera en ese país desde hace tres años, añade ese medio.

Además, analiza oportunidades para llegar a Los Ángeles, Nueva York y Florida, agrega ese diario.

La empresa considera que consolidarse en el mercado estadounidense podría facilitar su entrada a otros países mediante alianzas con nuevos operadores.

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