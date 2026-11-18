El franquiciado Tasty Chick’n, que opera 84 restaurantes de KFC y KFC-Taco Bell en 10 estados de Estados Unidos, se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 11, debido a las dificultades financieras que enfrenta.

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La compañía, con sede en Texas, acumula cerca de 73 millones de dólares en deuda y busca obtener hasta 20 millones de dólares de financiación para mantener abiertos sus establecimientos mientras avanza el proceso judicial.

La empresa atribuyó su situación a una caída de las ventas durante tres años consecutivos y al aumento de los costos de alimentos, trabajadores, operaciones y alquileres.

También tuvo que asumir remodelaciones y actualizaciones exigidas por la franquicia en cerca de 40 locales. Desde mediados de 2025 había comenzado a retener pagos de regalías a KFC y Taco Bell.

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El caso también refleja dificultades más amplias para KFC. El analista John Gordon aseguró que la cadena lleva años perdiendo terreno y que su empresa matriz, Yum Brands, habría descuidado la marca mientras expandía sus operaciones en China.

Aunque la demanda de pollo continúa siendo sólida, los cambios en los hábitos de consumo, relacionados incluso con medicamentos para bajar de peso, representan nuevos desafíos. Tasty Chick’n contempla vender sus 84 restaurantes bajo supervisión judicial.

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