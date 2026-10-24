Detrás de fuertes movimientos económicos, KFC comunicó una histórica transformación comercial al sustituir la oferta de bebidas de PepsiCo por el portafolio de Coca-Cola en todos sus locales de Estados Unidos.

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Esta resolución estratégica marca el final de una alianza comercial ininterrumpida vigente desde 1986, modificando drásticamente el menú de gaseosas disponible para los clientes en las sucursales norteamericanas del restaurante, según replicó Reuters.

El cronograma estipula que la renovación de dispensadores iniciará en enero de 2027, proyectando que la transición operativa concluya plenamente en toda la nación hacia la primavera de 2027. Desde Colombia, los clientes miran con atención si es implica alguna clase de novedad para este mercado.

Lo cierto es que la ruptura representa un revés severo para PepsiCo, dado que la cadena avícola opera actualmente 3.718 sedes estadounidenses, en momentos donde la fabricante busca recuperar terreno en ventas de refrescos.

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A la par, el segmento de pasabocas de la multinacional afronta presiones derivadas de precios elevados y tendencias de consumo orientadas hacia alternativas nutricionales mucho más saludables.

El consejero delegado de PepsiCo, Ramon Laguarta, admitió recientemente que restablecer márgenes operativos y acelerar la expansión financiera requiere más tiempo del calculado en las proyecciones presupuestarias iniciales.

La relación empresarial surgió cuando la corporación de bebidas compró la franquicia avícola para fortalecer su presencia alimentaria, manteniendo el suministro tras escindir la compañía en 1997 bajo Yum Brands.

Frente a la coyuntura, Jay Woods, estratega jefe de mercado en Freedom Capital Markets, analizó el impacto bursátil señalando: “Es simplemente una mala imagen para PepsiCo… cuando pierdes a un socio de marca de tanto renombre como ese. Esta podría ser la gota que derrama el vaso en términos de percepción pública”.

El especialista bursátil, cuya firma posee participación accionaria en Coca-Cola, añadió respecto al reacomodo corporativo: “Es muy poco común que dos gigantes de la misma industria tomen rumbos tan marcadamente distintos”.

Asimismo, el fondo activista Elliott Investment Management fiscaliza minuciosamente a PepsiCo, presionando a la directiva para liquidar activos improductivos e impulsar el rendimiento financiero en América del Norte.

Pese al rompimiento en Estados Unidos, Yum Brands y la productora de sodas ratificaron pactos en KFC International y consolidaron un convenio por 10 años para abastecer Taco Bell.

La firma conserva convenios exclusivos con cadenas como Subway, Jersey Mike’s Subs y Pizza Hut, firma que abandonó recientemente el conglomerado matriz tras haber migrado desde Coca-Cola en 2011.

Por su parte, Coca-Cola consolidará su presencia nacional en Estados Unidos al desembarcar en los restaurantes de pollo frito antes de concluir la primavera de 2027, manteniendo en confidencialidad los montos económicos pactados. Este movimiento sucede en la misma época en la que en Colombia hubo cambio en los dueños de Presto.

La incorporación de Coca-Cola fortalece la hegemonía de la marca en comida rápida, donde ya figura como distribuidor principal en gigantes globales del sector como McDonald’s y Wendy’s.

La primicia sobre este histórico traspaso corporativo trascendió inicialmente mediante un reporte emitido por The Wall Street Journal, citando fuentes cercanas a las negociaciones.

¿Cuántos locales de KFC hay en Colombia?

La cadena multinacional de comida rápida KFC mantiene una sólida expansión operativa en el mercado gastronómico colombiano, alcanzando más de 120 restaurantes activos en el país.

El conglomerado avícola concentra su mayor presencia en Bogotá, ciudad que agrupa cerca de cincuenta sucursales estratégicamente ubicadas en centros comerciales, corredores viales y barrios tradicionales.

Asimismo, la compañía opera establecimientos en otras urbes metropolitanas clave como Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Pereira, Manizales, Santa Marta y Villavicencio.

La operación de la franquicia en el país depende del grupo empresarial internacional Telepizza, corporación encargada de administrar los puntos de venta y liderar las aperturas locales.

El modelo de negocio combina locales tradicionales con servicio en mesa, áreas de juegos infantiles, ventanillas de auto rápido y una moderna infraestructura orientada a domicilios.

La empresa genera más de dos mil empleos directos e indirectos en Colombia, priorizando la contratación de personal joven y promoviendo esquemas de formación laboral continua.

Para abastecer su red restaurantera, la multinacional adquiere materias primas de proveedores locales, fortaleciendo la industria avícola y agrícola de las distintas regiones productoras del país.

El plan corporativo contempla inaugurar nuevas sucursales durante los próximos meses en ciudades intermedias con alto dinamismo económico y creciente consumo familiar fuera del hogar.

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