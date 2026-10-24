Por: VALORA ANALITIK

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Si bien el país vería una desaceleración de la inflación el año entrante, el precio de los alimentos en Colombia sigue preocupando a los analistas locales.

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Las expectativas sobre fenómenos climáticos de muy alto impacto, indica un informe de Corficolombiana, constituyen las principales variables para la materialización de escenarios complejos.

Con esto, y ante un eventual fenómeno de El Niño acompañado de temperaturas muy elevadas, el precio de los alimentos en Colombia subiría con mayor énfasis en carnes, leche, verduras, frutas y arroz, entre otros productos de muy alto consumo.

Señala el documento que, si bien en alimentos todavía no se evidencia un impacto significativo de El Niño, la mayor intensidad que muestra el fenómeno mes a mes sugiere que sus efectos podrían comenzar a trasladarse a estos precios hacia finales de año.

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Explica el pronóstico que, en 2027, la inflación se moderaría a 5,5 %, aunque su convergencia a la meta sería lenta, tal como también lo estima el Banco de la República.

“Los choques de oferta empezarían a revertirse por efectos base y por la disipación de El Niño en el segundo semestre, aunque en la primera mitad del año seguirían presionando alimentos y energía”, señala sobre lo que podría pasar con los alimentos en Colombia.

Finalmente, la indexación de precios a la inflación de 6,8 % en 2026, concluye el análisis de Corficolombiana, limitaría el ritmo de descenso.

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