Presto, una de las cadenas de restaurantes de hamburguesas más reconocidas de Colombia, atraviesa una nueva crisis empresarial que llevó a la Superintendencia de Sociedades a ordenar su liquidación judicial.

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La decisión afecta a Frayco S.A.S., sociedad que opera la marca y que es propiedad del grupo gastronómico Mesofoods, perteneciente al fondo costarricense Mesoamérica Investments.

La compañía había entrado en un proceso de reorganización en abril de 2026, pero posteriormente enfrentó un fuerte deterioro en su flujo de caja y dificultades para cumplir con sus gastos de administración.

Ante esta situación, Frayco solicitó su liquidación el 30 de septiembre y la Superintendencia tomó la decisión definitiva el 13 de octubre.

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Sin embargo, la medida no significa que los restaurantes hayan cerrado inmediatamente.

La liquidadora designada informó que los establecimientos continuarán funcionando temporalmente mientras se busca un comprador para la unidad productiva y la marca.

El objetivo es encontrar un inversionista que permita mantener la operación y evitar el cierre definitivo de Presto.

La cadena había sido adquirida en 2012 por Mesofoods y, ahora, su futuro dependerá del proceso de liquidación y de la posibilidad de concretar una venta que garantice la continuidad del negocio.

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