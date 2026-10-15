Por: EL PILON SA

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El departamento del Cesar ha alcanzado una capacidad instalada de energía renovable de 443 megavatios (MW) a través de 53 proyectos que ya entregan energía al Sistema Interconectado Nacional (SIN), según datos de SER Colombia. Esta cifra representa una inversión de más de 330 millones de dólares y permite abastecer a cerca de 500.000 hogares colombianos, lo que equivale a todas las viviendas del Cesar y parte de La Guajira. Es importante señalar que este cálculo se basa en la capacidad efectiva neta que entra a la red nacional y no en la potencia bruta, por lo que las cifras oficiales pueden ser menores que las anunciadas comercialmente por cada parque.

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Actualmente, el departamento no solo muestra resultados sólidos en operación sino también perspectivas de crecimiento. Hay nueve proyectos en desarrollo que suman 770 MW adicionales, cuya entrada en operación está prevista entre 2027 y 2030. Si estos cronogramas se cumplen, la capacidad energética del Cesar superaría los 1.200 MW. Dentro de los parques más grandes destacan Latam Solar La Loma de Enel (150 MW), La Mata de Krelo Energy, antes Zelestra (80 MW) y El Paso, también de Enel (68 MW).

A pesar de la significativa producción eléctrica, esto no se traduce en una reducción de las tarifas para los usuarios del Cesar. La energía generada por los grandes parques se inyecta al SIN y se comercializa en todo el país, sin beneficiar de manera exclusiva a la región ni modificar los cobros por distribución o pérdidas de red que impactan la factura mensual, de acuerdo con el estudio presentado por SER Colombia.

Una realidad distinta se evidencia en los proyectos de autogeneración, que sí logran disminuir el costo de la electricidad pero solo para el propietario de los paneles. Un ejemplo destacado es la minigranja solar de Nestlé en Valledupar, enfocada en el autoconsumo de la planta, con una generación anual de 3.500 megavatios hora (MWh) y una inversión que supera los 6.000 millones de pesos. Su tecnología de seguidores solares ajusta la orientación de los paneles para incrementar la eficiencia en un 12 % respecto a estructuras fijas.

En el sector agrícola, la apuesta por la agrovoltaica —modelo que combina generación solar y cultivo agrícola— se ha convertido en alternativa laboral ante la baja demanda de mano de obra en la fase de operación de los proyectos solares, la cual es principalmente automatizada. Así, cultivos como melón y patilla entre paneles solares, como ocurre en San Diego y El Copey con Unergy, ayudan a mantener empleos rurales estables tras la fase de construcción.

Sin embargo, la entrada en operación de los 770 MW en desarrollo depende de factores como la capacidad de la infraestructura de transmisión, la disponibilidad de redes eléctricas, la agilidad de los trámites y la coordinación entre empresas, Gobierno nacional y autoridades regionales. La congestión de las redes y las limitaciones en las subestaciones del Cesar suponen cuellos de botella que deben resolverse para garantizar la integración efectiva de la nueva capacidad renovable al sistema.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la energía renovable del Cesar no reduce las tarifas de electricidad para los usuarios locales?

La energía producida en los grandes parques renovables del Cesar se inyecta al Sistema Interconectado Nacional y se vende a comercializadoras en todo el país. Esto significa que la electricidad generada no se queda de manera exclusiva en la región ni impacta directamente las tarifas locales, ya que la estructura de cobros incluye costos de distribución y pérdidas de red que no dependen del origen de la energía.

¿Qué es la agrovoltaica y cómo beneficia al sector rural en proyectos solares?

La agrovoltaica es un modelo que permite la generación conjunta de energía solar y el cultivo agrícola en el mismo terreno. Esta alternativa ha demostrado ser útil en el Cesar, ya que tras la construcción de los parques solares, donde se generan la mayoría de empleos, la operación se vuelve automatizada y exige poca mano de obra fija. Con la agrovoltaica, cultivos como melón y patilla pueden mantenerse entre los paneles solares, lo que ayuda a conservar empleos rurales estables en el interior de los proyectos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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