Por: EL PILON SA

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El departamento de Cesar enfrenta un incremento en los casos de violencia de género e intrafamiliar, de acuerdo con los datos presentados en el III Consejo Departamental de Política Social. Hasta la semana epidemiológica 37 de 2026, se notificaron 1.734 casos, frente a los 1.674 del mismo periodo en 2025, una diferencia de 60 notificaciones que implica un aumento de alrededor del 3,6 %, según información oficial compartida durante el encuentro. Dichas cifras reflejan la persistencia y el crecimiento de problemáticas sociales que afectan principalmente a mujeres y menores de edad, lo cual motivó a las autoridades a revisar los esfuerzos de prevención y la atención institucional en los municipios.

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Durante la reunión, realizada el martes 13 de octubre, participaron representantes de la Procuraduría General de la Nación y de la Fiscalía, así como el jefe de la Oficina Asesora de Política Social, Juan Carlos Mindiola García. En la mesa de discusión se abordaron no solo las acciones de prevención y las cifras reportadas, sino también las dificultades operativas de las comisarías de familia, instituciones clave para la atención y protección de víctimas.

Los municipios que concentraron la mayor cantidad de notificaciones fueron Valledupar con 619 casos, Aguachica con 184, Agustín Codazzi con 111, La Jagua de Ibirico con 94 y El Paso con 78. En cuanto a la clasificación de los hechos, el balance indica que la violencia física fue la más reportada (935 casos), seguida por la sexual (597), la psicológica (166) y situaciones de negligencia o abandono (36).

La información suministrada muestra que 1.366 casos corresponden a mujeres, lo que representa el 78,8 % del total. Asimismo, el grupo de 10 a 14 años reportó 417 casos, evidenciando una alta incidencia en menores de edad. Este panorama llevó al llamado de Mindiola García para fortalecer la coordinación entre instituciones y la atención tanto en zonas urbanas como rurales.

El desarrollo de estrategias preventivas sobresale entre las demandas. La gobernadora Elvia Milena Sanjuán pidió priorizar la prevención en la lucha contra la violencia intrafamiliar. Entre las propuestas, se incluyó reforzar las labores de los equipos de los Planes de Intervenciones Colectivas (PIC) en diferentes territorios y vincular a la academia, específicamente a estudiantes y egresados de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) de Curumaní. Para concretar estas iniciativas, se proyectó una próxima reunión con las instituciones implicadas, aunque al cierre de la nota aún quedaban pendientes los detalles de su implementación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los municipios con más casos de violencia intrafamiliar en Cesar?

Según cifras presentadas durante el III Consejo Departamental de Política Social, Valledupar es el municipio con más notificaciones de violencia intrafamiliar, con 619 casos, seguido por Aguachica (184), Agustín Codazzi (111), La Jagua de Ibirico (94) y El Paso (78).

¿Qué acciones de prevención contra la violencia intrafamiliar plantea el departamento del Cesar?

De acuerdo con Juan Carlos Mindiola García, se busca reforzar el trabajo de los Planes de Intervenciones Colectivas (PIC) en territorios rurales y urbanos, así como articular acciones con la academia a través de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) en Curumaní. Estas estrategias buscan mejorar la prevención y la atención integral a las víctimas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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