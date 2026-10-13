Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación citó por tercera vez a Eva Ferrer Galcerán, exconsejera presidencial para la Niñez y la Reconciliación, en el marco de una investigación por posibles hechos de corrupción en entidades del Gobierno. La citación está programada para el 14 de octubre, luego de que Ferrer no asistiera a las audiencias anteriores previstas para el 27 de agosto y el 29 de septiembre, de acuerdo con información publicada por El Espectador. La Dirección Especializada contra la Corrupción continúa avanzando en diligencias judiciales, incluyendo la revisión de los recientes señalamientos públicos realizados por Ferrer contra Verónica Alcocer, exprimera dama de Colombia, a quien acusó de supuestamente usar su cargo para transportar drogas, armas y dinero entre Colombia y Venezuela.

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En una entrevista publicada el 10 de octubre en Semana, Ferrer—quien asesoró a Alcocer durante la campaña presidencial de Gustavo Petro y fue consejera en su Gobierno—afirmó que Alcocer habría viajado en enero de 2023 a Venezuela y, al volver, habría ingresado al país una suma considerable de dinero. Según ella, "de ese viaje se traen USD 2,5 millones" y habría existido un “movimiento de dineros” no justificado. Además, sostuvo que esos viajes no fueron aislados y que hubo una confidencialidad extrema en su organización, involucrando a Carolina Plata, amiga cercana de Alcocer. Ferrer dijo: “parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga”. Sin embargo, la Fiscalía aclaró a El Espectador que Ferrer aún no ha aportado pruebas concretas sobre sus afirmaciones.

La Procuraduría General de la Nación, por su parte, la citó a declarar el 13 de octubre para aclarar los señalamientos y pidió a su Dirección Nacional de Investigaciones Especiales recolectar las pruebas necesarias. Asimismo, convocó a otros exfuncionarios relacionados con la administración Petro. Ferrer sugiere que Alcocer habría influido en el direccionamiento de cargos y contratos al interior del Gobierno para beneficiar a cercanos.

Adicionalmente, Ferrer mencionó a supuestos financiadores no reportados de la campaña presidencial de 2022, como Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo", y Euclides Torres, quienes habrían realizado aportes significativos. Frente a estas declaraciones, el expresidente Petro calificó la publicación de Semana de difamatoria y exigió una rectificación pública, señalando que Ferrer solo replicó rumores no sustentados con evidencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué acusan a Verónica Alcocer según Eva Ferrer?

Eva Ferrer acusa a la exprimera dama Verónica Alcocer de haber utilizado su posición para transportar droga, armas y dinero entre Colombia y Venezuela, además de intervenir en el direccionamiento de cargos y contratos dentro del Gobierno. Ferrer afirmó en una entrevista con Semana que Alcocer habría regresado de un viaje a Venezuela con USD 2,5 millones e incluso sugirió la existencia de fotografías con maletas que contendrían droga. Sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía citada por El Espectador, hasta el momento Ferrer no ha presentado pruebas concretas que respalden estas denuncias.

¿Qué acciones tomaron la Fiscalía y la Procuraduría tras las declaraciones de Eva Ferrer?

La Fiscalía citó por tercera vez a Eva Ferrer para que declare sobre los hechos que denunció, mientras la Procuraduría también la convocó junto a otros exfuncionarios para esclarecer los posibles actos de corrupción señalados. La Fiscalía, según El Espectador, realiza labores de verificación sobre conductas irregulares y ha contactado al abogado de Ferrer, sin que esta haya aportado pruebas. La Procuraduría, por su lado, comunicó que adelanta una investigación abierta tras publicaciones de Semana y busca con estas declaraciones comprobar los hechos expuestos por la exfuncionaria.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.