Eva Ferrer volvió a referirse a su relación con Verónica Alcocer y Gustavo Petro durante una entrevista con Vicky Dávila en Semana, en la que habló de su experiencia en el entorno del Gobierno y expresó su arrepentimiento por haber llegado a Colombia.

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En la conversación, la periodista le preguntó si lamentaba haber trabajado para Petro y Alcocer. Ferrer respondió afirmativamente y describió el papel que, según ella, desempeñó en la construcción de la imagen pública de la entonces primera dama.

La declaración estuvo acompañada de una dura valoración sobre la situación actual de Alcocer. “Y cuando esa persona se soltó de mi mano, cayó al infierno. Porque para mí ella está en el infierno”, manifestó Ferrer.

Sus palabras reflejan el distanciamiento que asegura tener con la mujer a quien ayudó, según su versión, a desarrollar un perfil público durante el Gobierno Petro.

Este es el fragmento de la entrevista:

Eva Ferrer dice que se arrepiente de haber llegado a Colombia

Durante la entrevista, Vicky Dávila le preguntó directamente a Ferrer si se arrepentía de haber venido a Colombia.

“Uy, sí”, contestó la exconsejera, quien también reconoció su arrepentimiento por haber trabajado para Gustavo Petro y Verónica Alcocer.

Ferrer explicó que su experiencia le dejó reflexiones sobre la manera en que se relacionó con otras personas y sobre los riesgos que, según ella, asumió al involucrarse en determinados asuntos.

En ese contexto, aseguró que su familia le había advertido sobre su generosidad y su tendencia a exponerse por ayudar a los demás. “Mi familia siempre me ha dicho que soy tan, tan generosa que me pongo en riesgo y ya lo he aprendido”, relató durante la conversación.

La exconsejera añadió que, en el pasado, no comprendía esas advertencias, pero que su experiencia le habría permitido ver las situaciones de otra manera.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.