Este domingo 10 de octubre, el presidente Abelardo De La Espriella reaccionó a las revelaciones sobre los presuntos viajes de Verónica Alcocer a Venezuela en aviones oficiales, en los que, según denunció su exasesora Eva Ferrer en Semana, se habrían transportado drogas y millones de dólares.

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El mandatario anunció una investigación exhaustiva en la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y pidió a las autoridades judiciales y de control revisar la información.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado informó que ordenó al comandante de la Fuerza Aérea esclarecer los hechos denunciados por el medio de comunicación y establecer si hubo funcionarios involucrados en posibles irregularidades.

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“He ordenado al comandante de la Fuerza Aérea una investigación exhaustiva sobre los graves hechos denunciados por la revista Semana. Se debe esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades”, escribió el presidente.

En su pronunciamiento, el mandatario explicó que las indagaciones estarán a cargo de la Inspección General y de los organismos de contrainteligencia de la Fuerza Aérea. Estas dependencias revisarán las actuaciones del personal actual y anterior de los equipos involucrados en el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM).

He ordenado al comandante de la Fuerza Aérea una investigación exhaustiva sobre los graves hechos denunciados por la revista SEMANA. Se debe esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades. La Inspección General y los organismos de contrainteligencia de la Fuerza Aérea… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 10, 2026

La investigación busca establecer qué ocurrió con los vuelos señalados en las denuncias y determinar si hubo participación de integrantes de la institución en los hechos mencionados.

De La Espriella también advirtió que, si se comprueba la implicación de miembros de la Fuerza Aérea, estos serán llamados a calificar servicios de manera inmediata y deberán responder ante las autoridades competentes.

La decisión representa una respuesta institucional frente a los señalamientos que involucran el posible uso de aeronaves oficiales para actividades ilegales. Sin embargo, la orden de investigar no significa que las acusaciones estén comprobadas ni que ya se haya establecido responsabilidad disciplinaria o penal contra algún integrante de la institución.

Además de ordenar las indagaciones internas, De La Espriella solicitó la intervención de otras autoridades para que examinen la información periodística dentro de sus competencias.

“Como presidente de la República, solicito también a la Fiscalía General de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia, a la Procuraduría y a las autoridades de Estados Unidos tomar atenta nota de la información periodística y adelantar, dentro de sus competencias, las investigaciones a que haya lugar”, manifestó en su publicación.

Con esta petición, el mandatario puso de presente la necesidad de que los señalamientos sean examinados por los organismos judiciales y de control correspondientes. La eventual apertura de actuaciones por parte de estas entidades dependerá de sus competencias y de los elementos que encuentren.

¿Qué denunció Eva Ferrer sobre Verónica Alcocer?

La reacción presidencial se produjo después de que Eva Ferrer, exasesora de Verónica Alcocer, hiciera graves acusaciones en la revista Semana contra la exprimera dama y personas de su entorno.

Uno de los señalamientos más delicados se refiere a un viaje a Venezuela hecho en enero de 2023. Según el relato de Ferrer, el empresario catalán Manel Grau le habría contado que Alcocer regresó a Colombia con 2,5 millones de dólares.

La exasesora aseguró que esos recursos, entre otros fines, se habrían destinado a financiar la campaña de Mario Fernández Alcocer, primo de la exprimera dama, a la Gobernación de Sucre en las elecciones regionales de 2023.

Ferrer también hizo afirmaciones sobre un presunto transporte de drogas y movimientos de dinero entre Colombia y Venezuela.

Por su parte, una publicación del mismo medio sobre los registros de vuelos de Alcocer reportó 149 desplazamientos entre agosto de 2022 y julio de 2026. De ese total, 137 se habrían realizado en aeronaves estatales. La información también identifica un viaje a Venezuela el 31 de enero de 2023, en un avión señalado como Legacy FAC 1218.

No obstante, los registros de vuelo permiten identificar desplazamientos y aeronaves, pero no demuestran por sí solos que se transportaran dólares de manera ilegal o sustancias ilícitas.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.