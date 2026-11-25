Por: Portal Bogotá

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La situación de las personas desaparecidas en Bogotá ha generado alerta entre la ciudadanía, especialmente durante la última semana. De acuerdo con información publicada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, y citada en la plataforma ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, entre las 26 personas reportadas como desaparecidas al equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), hasta el 23 de noviembre de 2026, 22 ya fueron localizadas con vida. Las autoridades continúan con la búsqueda activa de los cuatro casos restantes, manteniendo la prioridad en la atención de estos hechos para dar pronta respuesta a las familias afectadas.

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En este contexto, la Secretaría Distrital de Seguridad también emitió un llamado dirigido a padres, madres y cuidadores para que presten especial atención a los niños, niñas y adolescentes, sobre todo en la etapa final del calendario escolar. Según la entidad, factores como dificultades académicas, miedo a perder el año, hostigamiento escolar o conflictos familiares pueden tener un efecto significativo en la salud emocional de los jóvenes. Por tal razón, la recomendación es abrir canales de diálogo y brindar apoyo para que los menores puedan expresar sus preocupaciones, evitando así que sientan miedo o reticencia a pedir ayuda ante situaciones complejas en el ámbito escolar o familiar.

Frente a la desaparición de un menor de edad, la guía institucional es clara y enfatiza en no esperar las tradicionalmente sugeridas 24 o 72 horas para presentar el reporte. Las autoridades piden que la denuncia se realice de inmediato, descartando cualquier presunción de voluntariedad. Para apoyo en el reporte de desaparición, los ciudadanos pueden comunicarse con el equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) al (601) 377 9595, o, en caso de emergencia, marcar el 122 de la Fiscalía General de la Nación o la Línea de Emergencias 123.

Finalmente, la Secretaría Distrital de Seguridad resalta que la denuncia oportuna es fundamental para avanzar en investigaciones que permitan la ubicación de personas desaparecidas y fortalecer la convivencia segura en Bogotá.

¿Cuál es el protocolo para reportar personas desaparecidas en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, la recomendación es no esperar 24 o 72 horas, sino realizar la denuncia de manera inmediata. Se debe contactar a la Fiscalía General de la Nación a través del 122, la Línea de Emergencias 123 o el equipo de AIDE al (601) 377 9595 para que las autoridades activen la búsqueda sin demora.

¿Qué es el equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) y cómo ayuda en casos de desaparición?

El equipo de Asistencia Integral a la Denuncia, conocido como AIDE, es una instancia de atención ciudadana que apoya en la denuncia y búsqueda de personas desaparecidas. AIDE ofrece orientación y canalización para formalizar los reportes, así como acompañamiento durante el proceso, facilitando la respuesta rápida de las entidades competentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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