Por: Portal Bogotá

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Bogotá mantiene su dinamismo en la lucha contra el crimen, especialmente en casos que afectan a la población más vulnerable: los menores de edad. De acuerdo con la información oficial presentada por la Policía de Bogotá, en coordinación estrecha con la Fiscalía General de la Nación, se produjo la captura mediante orden judicial de un hombre de 24 años, señalado como presunto responsable de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de catorce años y actos sexuales con menor de catorce años, en calidad de concurso.

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El proceso se activó gracias a la denuncia formalizada por la madre de la víctima, quien se percató de comportamientos atípicos en su hija y logró que le relatará lo sucedido. Según las investigaciones expuestas por la Dirección de Investigación Criminal de la Policía, el individuo utilizaba su actividad como creador de contenido en redes sociales para acercarse a menores, localizarlas y obtener información personal relevante de ellas y de sus familias. En este caso, la afectada fue una niña de 13 años, quien fue contactada mediante plataformas digitales por el presunto agresor.

Los informes oficiales detallan que el hombre, tras ganar la confianza de la niña y conseguir datos personales y de su entorno familiar, acordó un encuentro en su domicilio. Allí, de acuerdo con la información recogida por las autoridades, se habría consumado el abuso sexual. La gravedad del caso se agrava por las posteriores amenazas y actos de extorsión sufridos por la menor, pues el presunto delincuente la forzó a guardar silencio bajo intimidación: habría amenazado con atentar contra ella y su familia, o con exponerla públicamente en redes sociales si no accedía a sus exigencias de carácter sexual.

Tras reunir suficientes pruebas, el hombre fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En la cuenta oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá en la red social X, se informó que al detenido le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

La Policía hace un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier suceso sospechoso o delictivo utilizando la Línea de Emergencias 123, reforzando el mensaje de que la denuncia ciudadana es fundamental para el avance de los procesos investigativos y el fortalecimiento de la seguridad en Bogotá.

¿Cómo fue posible la captura del hombre acusado de abuso y actos sexuales con menor en Bogotá?

La detención se logró a partir de la denuncia realizada por la madre de la víctima y las labores de Policía Judicial, que permitieron comprobar el delito. La coordinación entre la Policía de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación fue clave para expedir la orden judicial correspondiente y capturar al hombre, quien ahora enfrenta un proceso judicial por acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de catorce años.

¿Cuál es la importancia de denunciar delitos sexuales contra menores a las autoridades de Bogotá?

La denuncia es esencial porque inicia el proceso investigativo y permite a las autoridades recopilar pruebas y actuar para proteger a las víctimas. Además, facilita que los delitos no queden impunes y contribuye a reforzar la seguridad de los menores en la ciudad, como enfatiza la Policía de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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