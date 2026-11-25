Por: El Espectador

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Un reciente caso en Bogotá ha dejado en evidencia la vulnerabilidad de los menores frente a delitos sexuales cometidos a través de medios digitales. Según información proporcionada por las autoridades, la Sijin y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de un hombre de 24 años, quien es señalado de abusar sexualmente de una menor de tan solo 13 años. La detención se realizó por orden judicial tras una investigación que permitió identificar el modo de operar del presunto responsable. De acuerdo con los datos oficiales, este individuo aprovechó su condicion de creador de contenido digital, lo que le facilitó obtener el perfil de la víctima y establecer contacto con ella mediante redes sociales.

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El caso tomó un giro aún más grave cuando, en medio del intercambio de mensajes, el hombre engañó a la menor para que acudiera a su vivienda. Allí, según las autoridades, se habría producido el abuso sexual. Además, luego del hecho, el señalado usó amenazas para intentar garantizar el silencio de la víctima: le advirtió que si lo denunciaba atentaría contra ella o su familia y, adicionalmente, que la expondría en redes sociales. Esta situación generó en la niña un evidente cambio de comportamiento, lo que permitió a su madre percatarse del hecho y obtener una confesión sobre lo sucedido. La denuncia presentada por la familia marcó el inicio del proceso judicial que derivó en la reciente captura.

De acuerdo con lo expresado por la Fiscalía General de la Nación, al capturado se le imputarán los delitos de acceso carnal abusivo con menor de catorce años en concurso con actos sexuales con menor de catorce años. La intervención de la madre y el seguimiento de las instituciones permitieron que el caso no quedara impune, pero también subrayan la importancia de la vigilancia y el acompañamiento adulto respecto al uso de tecnología por parte de los menores.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha emitido recomendaciones específicas sobre el acompañamiento tecnológico: el control parental debe complementarse con el diálogo constante, la creación de confianza y el acompañamiento en las actividades digitales diarias. Además, resalta la importancia de abordar abierta y preventivamente cuestiones de abuso sexual, sin culpabilizar a la víctima ni restringir de manera punitiva el acceso a los dispositivos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo prevenir el abuso sexual infantil a través de redes sociales?

Prevenir el abuso sexual infantil en entornos digitales requiere que padres, madres y cuidadores estén atentos a los cambios en el comportamiento de los niños, promuevan el diálogo sobre los peligros en línea y empleen herramientas como el control parental de forma transparente. Según Unicef, la mejor estrategia engloba no solo configuraciones técnicas, sino el acompañamiento emocional y el monitoreo respetuoso en la vida digital de los menores.

¿Qué recomendaciones da Unicef sobre el uso de tecnologías por menores?

Unicef recomienda que el control parental se use como complemento, no como medida única. Sugiere dialogar abierta y libremente sobre riesgos y retos digitales, emplear las funciones de dispositivos en espacios compartidos y evitar actitudes que puedan infundir miedo o culpabilidad en los niños ante situaciones de vulnerabilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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