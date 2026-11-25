Lo que debía ser un almuerzo familiar terminó en una denuncia por el robo de varias autopartes en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá. Los propietarios del vehículo aseguraron que lo dejaron en el parqueadero privado de un restaurante y que, al regresar después de comer, encontraron que delincuentes habían sustraído varios componentes.

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De acuerdo con el testimonio de una de las afectadas, las pérdidas económicas superarían los 14 millones de pesos, pues no solo se llevaron algunos elementos del automóvil, sino que también ocasionaron daños que obligarán a reemplazar piezas completas.

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La familia contó que llevaba varios años visitando el restaurante y que, como en ocasiones anteriores, al llegar recibió instrucciones del personal encargado del parqueadero para estacionar el automóvil.

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“Llegamos, pues como siempre ya, llevamos varios años asistiendo allá. Nos indican dos personas que ellos tienen en el parqueadero, ingresemos, le dice a mi esposo donde parquear”, relató la mujer.

Los afectados permanecieron alrededor de una hora y 20 minutos en el establecimiento. Después de almorzar y pagar la cuenta, regresaron al vehículo y se encontraron con que varias de sus partes habían desaparecido.

“Entramos, almorzamos, pagamos normal, y cuando salimos, más o menos estuvimos como una hora y 20 por mucho. Cuando salimos, y venimos a abrir el carro, pues nos damos cuenta del robo”, explicó.

Entre los elementos que, según la denuncia, fueron sustraídos se encuentran componentes del sistema de aire acondicionado, el radio y la pantalla del automóvil. La afectada explicó que los delincuentes no se llevaron únicamente piezas individuales, sino partes completas del sistema.

Al comenzar a cotizar los repuestos y las reparaciones necesarias, la familia calculó que el costo de los daños y los elementos hurtados asciende a unos 14 millones de pesos.

“Esta mañana ya como cotizando las partes que se llevaron, ascendía más o menos a unos 14 millones de pesos porque pues no arrancaron como solamente la pantalla, ni nada, o sea, se llevaron toda la pieza completa”, señaló.

Otro de los puntos que genera inconformidad entre los afectados es la respuesta que, según ellos, recibieron por parte de los encargados del establecimiento. La familia indicó que intentó conversar con los representantes del negocio el mismo día del incidente para buscar una solución, pero no logró llegar a un acuerdo.

“Nosotros intentamos conciliar, o sea, hablar con los encargados ese mismo día, pedir pues que nos respondieran, pero ellos no, no, no quisieron”, afirmó la denunciante.

Según su versión, desde el restaurante argumentaron que en el lote habilitado como parqueadero hay avisos en los que se advierte que el establecimiento no se hace responsable por los objetos que puedan perderse dentro de los vehículos. La mujer cuestionó esa postura y manifestó que, como consumidores, esperan contar con protección frente a situaciones como esta.

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“Primero como consumidores tenemos algún derecho, alguna protección. Nos sentimos completamente vulnerados, afectados”, expresó.

Ante lo ocurrido, la familia pidió que las autoridades investiguen el caso, establezcan cómo se produjo el hurto e identifiquen a los responsables. También espera obtener una respuesta frente a los perjuicios económicos que, según su denuncia, superan los 14 millones de pesos.

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