Un conductor de transporte por plataforma fue víctima de un violento hurto tras aceptar un servicio en el barrio 7 de Agosto, en Bogotá, recorrido que terminó con la víctima atada de pies y manos y abandonada en una zona boscosa de la vía hacia el municipio de La Calera, en Cundinamarca. De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, el trayecto avanzó hasta el sector de Normandía, en la localidad de Fontibón, donde dos pasajeros de nacionalidad venezolana, de 19 y 21 años, habrían amenazado al conductor con armas cortopunzantes para quitarle sus pertenencias y el automóvil.

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Según las autoridades, los señalados asaltantes usaron los cordones de los zapatos de la víctima para inmovilizarla en las sillas traseras del carro antes de despojarla de dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y el vehículo de trabajo. Acto seguido, los sospechosos condujeron hasta un sector boscoso de la carretera que conecta a la capital con La Calera, donde dejaron tirado al conductor y escaparon llevándose el automotor y los elementos robados.

La reacción policial se activó gracias a que el vehículo contaba con un sistema de rastreo GPS que permitió ubicar su desplazamiento en tiempo real y orientar a los uniformados que realizaban controles en la calle 53 con carrera 13, en el barrio Chapinero Central. Allí, los agentes detectaron a dos hombres en actitud sospechosa a bordo de un carro con las características del reportado como hurtado, logrando capturarlos en flagrancia y recuperar el automotor, los dos celulares y el efectivo sustraído.

Los dos capturados, de 19 y 21 años, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de hurto junto con los bienes recuperados en el procedimiento. En su balance operativo, la Policía señaló que en lo corrido de 2026 Chapinero registra un aumento del 25 por ciento en la recuperación de vehículos y acumula 1.006 capturas en flagrancia por distintos delitos, recordando a la ciudadanía la importancia de reportar emergencias a la línea 123 o en el CAI más cercano.