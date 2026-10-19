Por: Testigo Directo

Programa de investigación periodística emitido en treinta y cinco canales de televisión en el mundo. Con su slogan: historias diferentes, Testigo Directo se convierte en uno de los magazines periodísticos independientes de reconocimiento en la televisión estadounidense y colombiana, como entre los cibernautas. Visitar sitio

El caso de Ehiver Almeciga ha despertado interrogantes sobre la administración de justicia en Colombia. Condenado a 16 años de prisión por hechos relacionados con un presunto abuso y hurto en el municipio de La Calera.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Muestran cómo luce ahora conocido club nocturno en Bogotá: hay gran lío)

Según la información proporcionada por su entorno, uno de los aspectos más cuestionados del proceso sería la presunta ausencia de evidencias materiales determinantes, como resultados concluyentes de Medicina Legal, grabaciones de cámaras de seguridad o rastros forenses que permitieran vincularlo directamente con los hechos.

Estas afirmaciones requieren contrastarse con el expediente judicial para establecer qué pruebas fueron presentadas y cuál fue su peso en la decisión final.

Lee También

Uno de los puntos que más inquietud genera es el supuesto reconocimiento del acusado por parte de la víctima, quien, según la versión difundida sobre el caso, habría señalado como característica distintiva las cejas pobladas del agresor. De confirmarse esta circunstancia, sería importante conocer cómo se llevó a cabo la identificación y qué otros elementos respaldaron la acusación.

Señalamiento de la víctima que indica que su abusador tendría las cejas pobladas.

Sin embargo, la ausencia de pruebas físicas no significa automáticamente que un delito no haya ocurrido. En los procesos penales, los testimonios también pueden tener valor probatorio, siempre que sean examinados junto con las demás evidencias y bajo las garantías establecidas por la ley.

Detrás de esta historia está también la familia de Almeciga, que, según su relato, enfrenta el dolor de la separación y la incertidumbre sobre lo ocurrido durante el proceso judicial.

Sus cuestionamientos apuntan, además, a posibles fallas en la defensa, una situación que hace necesario revisar las actuaciones de los abogados y las decisiones adoptadas por las autoridades competentes.

En Colombia, toda persona tiene derecho al debido proceso, a una defensa efectiva y a que su responsabilidad penal se determine mediante una decisión judicial fundamentada.

Cuando surgen dudas sobre una condena, la revisión de la sentencia y del expediente constituye una vía esencial para establecer si existieron irregularidades y si hay mecanismos legales disponibles para controvertirla.

(Lea también: Hombre que le llevó flores a su novia y luego la asesinó quedó libre; hija de la víctima dio duro relato)

El caso de Ehiver Almeciga plantea interrogantes que merecen respuestas claras, sustentadas en documentos y actuaciones judiciales verificables. Más allá de las versiones enfrentadas, esclarecer los hechos exige transparencia, rigor y respeto por los derechos tanto de la víctima como del condenado.

La justicia debe actuar con firmeza frente a los delitos, pero también con responsabilidad al evaluar las pruebas. Solo así es posible proteger a las víctimas,en las instituciones colombianas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.