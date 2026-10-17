El presidente Abelardo De la Espriella anunció nuevas medidas de seguridad para San Andrés, luego de un consejo de seguridad realizado en el archipiélago. Entre las decisiones que comunicó está el traslado, previsto para la próxima semana, de reclusos que, según el mandatario, continúan delinquiendo desde el centro penitenciario de la isla.

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Durante su intervención, el jefe de Estado también lanzó una advertencia a varios hombres señalados de estar vinculados con actividades criminales en la región. “Voy por ustedes”, afirmó al referirse a Edilberto Archbold, conocido como ‘Ñoño’, y a otros cuatro nombres que mencionó públicamente.

La estrategia anunciada contempla un refuerzo de los controles marítimos y aéreos, además de mayores capacidades de inteligencia, investigación criminal y videovigilancia. De la Espriella aseguró que la ofensiva estará dirigida contra el narcotráfico, el contrabando, el microtráfico, los préstamos ilegales conocidos como ‘gota a gota’ y la extorsión.

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“Estas islas no son tierra de nadie”, manifestó el mandatario al explicar el alcance de las medidas. También sostuvo que las personas que continúen cometiendo delitos desde prisión serán trasladadas fuera del archipiélago, como parte de las acciones anunciadas para enfrentar la criminalidad en San Andrés.

A quiénes señaló De la Espriella durante su visita a San Andrés

En su pronunciamiento, el presidente mencionó a Edilberto Archbold, alias ‘Ñoño’, además de Omihael Archbold Stephens, Jaider Tapia Corrales, Jadurley Tapia Corrales y Marlon Gómez Hudgson. De la Espriella afirmó que algunos de ellos se encuentran detenidos, mientras que otros permanecen en las calles.

El mandatario aseguró que buscará la captura de quienes estén en libertad y anunció que los reclusos que continúen delinquiendo desde la cárcel de archipélago serán trasladados al establecimiento penitenciario de alta seguridad de Cómbita, en Boyacá. La medida, según indicó, comenzaría la próxima semana.

Otras medidas anunciadas para San Andrés

El plan presentado por el Gobierno también incluye decisiones en materia de salud e infraestructura. En el sector sanitario, De la Espriella anunció una intervención administrativa del Hospital Departamental de San Andrés, al señalar problemas relacionados con la atención y las finanzas de la institución.

En cuanto al transporte aéreo, el presidente indicó que la torre de control del aeropuerto de la isla entraría en funcionamiento el 30 de octubre, como parte de las acciones para recuperar equipos y modernizar las instalaciones aeroportuarias.

Además, anunció que el 30 de noviembre llegaría una nueva ambulancia para San Andrés y Providencia, dotada con equipos médicos. Estas medidas se suman a los compromisos de seguridad presentados durante la reunión con integrantes del gabinete nacional.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.