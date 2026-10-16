Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella arribó al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en la búsqueda de acercar la gestión estatal a las regiones y en concordancia con su compromiso de superar el “centralismo bogotano”. Según reportes de El Espectador, la visita oficial estuvo marcada por la realización de un consejo de seguridad, oportunidad en la que el mandatario presentó una serie de medidas orientadas a intervenir de manera puntual en la seguridad del archipiélago. Las estrategias anunciadas incluyen el fortalecimiento del control en el ámbito marítimo y aéreo, el incremento de la capacidad de inteligencia y la profundización de los procesos de investigación criminal. Igualmente, De la Espriella enfatizó en el uso intensivo de la videovigilancia, con el objetivo directo de enfrentar problemáticas como el narcotráfico, el microtráfico, la extorsión y los préstamos informales conocidos como “gota a gota”. “Estas islas no son tierra de nadie”, manifestó el presidente, haciendo evidente su posición de señalar públicamente a los responsables de delitos en la región.

Sigue a PULZO en Discover

Entre las determinaciones adoptadas, el jefe de Estado anunció el traslado de los criminales que actualmente están detenidos en la isla hacia la cárcel de Cómbita, en Boyacá. De acuerdo con el mandatario, toda persona judicializada por delitos como extorsión o cualquier otra actividad delictiva en San Andrés no permanecerá en esta zona.

Durante su estadía, fue notoria la decisión tomada por la Superintendencia Nacional de Salud (SuperSalud), que ordenó la intervención forzosa del Hospital Departamental de San Andrés, debido a las deficiencias detectadas en la atención y el crítico panorama financiero. De la Espriella relacionó este hecho con la necesidad de mejorar los servicios de salud en el archipiélago.

En materia de turismo, también se hicieron anuncios importantes. El presidente adelantó que se buscará la incorporación de un operador privado para modernizar el aeropuerto de San Andrés. Además, reveló el lanzamiento del proyecto “Isla Milagro”, que cuenta con el respaldo de la Fundación Santodomingo, Pintuco y recursos del Fondo Nacional de Turismo (Fontur), sumando COP 10.000 millones.

La visita estuvo respaldada por su gabinete de alto nivel, con la presencia de figuras como Carlos Andrés Ríos Puerta, Rodrigo Lara, Elsa Noguera, el general (r) Jorge Mora, Mauricio Gómez Amín y Nicolás Gómez, además de Ana Lucía Pineda, primera dama. Pineda aprovechó la ocasión para presentar el informe sobre las donaciones recibidas tras el terremoto en el suroccidente del país, reportando COP 54.600 millones recolectados.

Al inicio de la jornada, De la Espriella también lideró la “Operación Blindaje 360” en Barranquilla, donde se efectuaron 34 allanamientos y 56 capturas, y el mandatario se destacó confrontando a uno de los capturados, según información de El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las medidas de seguridad anunciadas por el gobierno de Abelardo de la Espriella en San Andrés?

El gobierno de Abelardo de la Espriella dispuso el refuerzo de los controles marítimos y aéreos, el fortalecimiento de las labores de inteligencia y la investigación criminal, así como el aumento en la videovigilancia. Estas acciones buscan contrarrestar el narcotráfico, la extorsión, el microtráfico y los préstamos “gota a gota” en el archipiélago, según datos entregados por El Espectador.

¿Por qué fue intervenido el Hospital Departamental de San Andrés por la Superintendencia Nacional de Salud?

La Superintendencia Nacional de Salud (SuperSalud) intervino de manera forzosa el Hospital Departamental de San Andrés debido a fallas graves en la atención y a la crítica situación financiera que enfrenta la institución, según informó El Espectador. La medida busca garantizar una mejor prestación de servicios de salud en la región.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.