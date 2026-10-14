El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un pronunciamiento este miércoles 14 de octubre frente a los señalamientos contra Verónica Alcocer, acusada por Eva Ferrer de transportar presuntamente drogas y dinero desde Venezuela.

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Un vocero de la diplomacia estadounidense confirmó en Washington que están “al tanto de las informaciones que señalan que Verónica Alcocer García utilizó una aeronave oficial para transportar narcóticos a Venezuela y regresó con 2,5 millones de dólares”, según le dijo al corresponsal de El Tiempo.

La portavocía oficial recordó que en octubre de 2025 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense incluyó a la exprimera dama de Colombia en la lista de sancionados.

Las autoridades norteamericanas enfatizaron que dicha determinación punitiva se encuentra “dirigida a personas extranjeras involucradas en el tráfico global de drogas ilícitas”.

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Respecto al panorama diplomático, el organismo internacional remarcó que el gobierno del presidente Donald Trump y del mandatario colombiano Abelardo De La Espriella continúan “revitalizando la relación bilateral” e igualmente “profundizando la asociación económica y de seguridad compartida”.

La inclusión de Alcocer en la denominada lista Clinton se oficializó paralelamente mediante el reporte público donde Washington sancionó al expresidente Gustavo Petro en octubre del año anterior.

El informe del Departamento del Tesoro detalló que el exmandatario resultó designado “por haber participado, o intentado participar, en actividades o transacciones que han contribuido materialmente, o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente, a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción”.

Dicha restricción legal se extendió de manera directa hacia sus colaboradores y allegados más cercanos dentro del territorio nacional.

Durante aquel anuncio, la administración estadounidense identificó a Alcocer como “primera dama” y sostuvo que “fue designada inconstitucionalmente por Gustavo Petro como embajadora “en misión especial”, nombramiento que un tribunal local anuló posteriormente al considerar que infringía la carta magna colombiana.

Las recientes declaraciones del gobierno norteamericano reavivan el debate político sobre la situación legal de la ex primera dama ante agencias internacionales de investigación.

¿Por qué Verónica Alcocer está en la lista Clinton?

La inclusión de Verónica Alcocer en la lista OFAC, conocida históricamente como lista Clinton, responde a decisiones oficiales adoptadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en octubre de 2025.

Las autoridades estadounidenses fundamentaron la medida administrativa en la Orden Ejecutiva 14059, diseñada para sancionar a personas extranjeras involucradas en el tráfico global de drogas ilícitas y sus redes.

El gobierno norteamericano vinculó directamente a Alcocer como allegada del expresidente Gustavo Petro durante la designación conjunta que afectó al entorno familiar y político del antiguo mandatario colombiano.

Asimismo, las investigaciones de agencias internacionales señalan presuntas actividades o transacciones que contribuyeron materialmente al movimiento transnacional de sustancias prohibidas y fondos de procedencia dudosa.

Recientemente, acusaciones formuladas por Eva Ferrer reavivaron la controversia al señalar un supuesto transporte de narcóticos y divisas en vuelos oficiales con destino y retorno desde Venezuela.

El Departamento de Estado confirmó estar al tanto de los señalamientos que indican el transporte no autorizado de 2,5 millones de dólares en aeronaves estatales durante dichos desplazamientos.

La inclusión en este listado sancionatorio implica el congelamiento inmediato de activos financieros en territorio estadounidense y la prohibición total para que ciudadanos o empresas realicen transacciones comerciales.

Adicionalmente, el señalamiento restrictivo invalida cualquier visado de ingreso a los Estados Unidos y bloquea el acceso al sistema bancario que utiliza la moneda del país norteamericano.

A pesar de las solicitudes presentadas por la defensa para retirar el nombre de la lista, el Departamento del Tesoro decidió mantener vigentes las restricciones sobre la exprimera dama.

Las autoridades de Washington reiteraron que la medida continuará activa mientras persistan las investigaciones sobre las redes de financiamiento y logística asociadas al tráfico internacional de estupefacientes.

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