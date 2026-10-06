El Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró de sus listas de sanciones a más de 60 personas y empresas colombianas, entre ellas Francisco Javier Zuluaga Lindo, conocido como ‘Gordo Lindo’, y Pedro Antonio Bermúdez Suaza, alias ‘el Arquitecto’. Sin embargo, el expresidente Gustavo Petro continúa incluido en el listado, al igual que su hijo Nicolás Petro, Verónica Alcocer y Armando Benedetti.

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La actualización fue publicada el lunes 5 de octubre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) y hace parte de un proceso de modernización de las sanciones estadounidenses. En total, fueron retiradas 125 personas y entidades de los registros de la entidad.

La decisión llamó la atención en Colombia por la cantidad de nombres que fueron excluidos. Entre ellos aparece ‘Gordo Lindo’, quien permanecía en los registros de Ofac desde hace años y cumplió una condena por narcotráfico en Estados Unidos.

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¿Por qué retiraron a colombianos de la lista Ofac?

De acuerdo con la información conocida sobre la actualización, el Departamento del Tesoro explicó que las eliminaciones buscan mantener sus listas enfocadas en las prioridades actuales de Estados Unidos en materia económica, de seguridad nacional y política exterior.

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La entidad señaló que entre los registros retirados hay personas fallecidas, empresas que dejaron de operar y entradas que ya no cuentan con información suficiente para adelantar procesos adecuados de verificación. Además, aseguró que antes de cada eliminación se hizo una revisión entre distintas agencias del Gobierno estadounidense.

Entre los colombianos retirados también está Pedro Antonio Bermúdez Suaza, alias ‘el Arquitecto’, quien fue incluido en la lista Ofac en 2009. El registro oficial de la entidad confirma que su nombre y varios de sus alias figuraban en la lista de sanciones.

Petro permanece en la lista Clinton de Estados Unidos

El caso del expresidente Gustavo Petro es diferente. El Tesoro estadounidense no lo incluyó entre las personas retiradas en esta actualización, por lo que continúa bajo las sanciones anunciadas por Washington en octubre de 2025.

En aquella decisión también fueron incluidos Nicolás Petro, Verónica Alcocer y Armando Benedetti, a quienes el Departamento del Tesoro señaló como integrantes de la red de apoyo de Petro.

La permanencia del exmandatario y de esas tres personas contrasta con la salida de decenas de colombianos y empresas que habían permanecido durante años en los registros de Ofac.

La oficina estadounidense aclaró que su proceso de modernización busca evitar que información insuficiente en sus listas produzca falsos positivos y obligue a empresas e instituciones financieras a dedicar recursos adicionales a revisiones manuales.

Así, la actualización no significa que todos los colombianos retirados hayan recibido una declaración de inocencia ni que Estados Unidos haya cambiado necesariamente su valoración histórica sobre ellos: se trata de una decisión administrativa dentro del proceso de revisión y modernización de las listas de sanciones.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.