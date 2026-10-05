El panorama político actual en Colombia tiene un nuevo capítulo que involucra a una persona que fue muy cercana al expresidente Gustavo Petro durante su administración como mandatario.

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Severas irregularidades operativas dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) quedaron al descubierto tras revelarse informes sobre contrataciones polémicas y graves inconsistencias administrativas.

Liliana Olaya, madre de Gabriela Muñoz, funcionaria en el Gobierno Petro, estuvo en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) como coordinadora del área de Análisis de la Contrainteligencia, uno de los más importantes en la entidad.

Paralelamente, según indicó Julio Sánchez Cristo en su reporte, se evidenciaron adquisiciones injustificadas de armamento letal dentro del organismo estatal.

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Otra de las anomalías en la DNI, de acuerdo con el periodista es que se ordenó la compra de armas de fuego que eran “innecesarias”, lo que llevó a que se amplíen los contratos con Indumil.

A este escenario de faltas se suma la parálisis total en la instrucción académica impartida a los funcionarios.

Asimismo, señaló que en la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI) no llevaron a cabo cursos de capacitación durante los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro. Las falencias en los nombramientos vulneraron los protocolos vigentes para la vinculación de personal.

“Se incumplían los requisitos y procedimientos para desempeñar los cargos”, apuntó Sánchez Cristo sobre este tema.

El hallazgo de mayor gravedad compromete la custodia de la información reservada de la institución.

Finalmente, se evidenció que la base de datos de los funcionarios que han pasado por la entidad al parecer fue manipulada por un exdirector de Contrainteligencia.

Esta supuesta alteración afecta directamente el registro confidencial y los filtros de seguridad aplicados a los agentes.

“Esa base de datos es el grupo de mayor confianza. Tiene todos los datos y resultados de las pruebas del polígrafo. A eso agréguele la compra del dron y los perfiles de los que allá contrataron”, sentenció.

Gabriela Muñoz Olaya es una joven activista política, creadora de contenido digital y estudiante de Derecho, conocida por su cercanía al movimiento progresista y al entorno del presidente Gustavo Petro.

Ocupó un cargo asistencial de nivel auxiliar e ingresó posteriormente a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en el Congreso. Su vinculación generó revuelo mediático tras denuncias de presunta influencia desmedida en las decisiones operativas de la Aerocivil y acusaciones de nepotismo.

¿A qué se dedica la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)?

La Dirección Nacional de Inteligencia en Colombia constituye el organismo civil encargado de desarrollar actividades estratégicas de inteligencia y contrainteligencia para proteger la seguridad del Estado.

Esta entidad gubernamental procesa información estratégica orientada a prevenir amenazas contra la soberanía nacional, la paz republicana, el orden constitucional y las instituciones democráticas del país.

Sus funciones operativas comprenden el análisis de riesgos de seguridad geopolítica, la neutralización de actividades de espionaje extranjero y la lucha contra estructuras del crimen organizado transnacional. En esa organización estuvo la mamá de Gabriela Muñoz.

Asimismo, la institución asesora directamente al Presidente de la República y al Consejo de Seguridad Nacional para la toma de decisiones fundamentadas en materia de defensa.

La labor institucional prioriza la recolección de datos mediante métodos técnicos especializados y el análisis prospectivo, descartando facultades de policía judicial o arrestos ciudadanos.

En materia de contrainteligencia, la agencia protege la información reservada del Estado, salvaguarda la infraestructura crítica nacional y verifica los antecedentes del personal estratégico oficial.

El organismo desarrolla sus operaciones bajo estrictos controles constitucionales, garantizando la reserva de las investigaciones y el respeto pleno a los derechos humanos fundamentales.

Igualmente, coopera con agencias de seguridad internacionales para intercambiar datos sobre ciberamenazas, terrorismo fronterizo y redes complejas de narcotráfico mundial.

La recolección de inteligencia estratégica fortalece las capacidades estatales de respuesta oportuna frente a los escenarios cambiantes de la seguridad nacional y regional.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.