Gustavo Petro reaccionó a la tutela presentada en su contra por el registrador nacional Hernán Penagos, luego de los señalamientos del expresidente sobre un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2026.

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Petro sostuvo que sus denuncias ya están en manos de la justicia y afirmó que su derecho al voto fue afectado por una presunta falta de transparencia de la Registraduría.

A través de su cuenta de X, el exmandatario cuestionó a Penagos por el manejo de los formularios E14 y preguntó por qué, según él, el 97 % de estos documentos publicados en internet no contaban con un código hash que garantizara su inmodificabilidad.

Petro aseguró que este mecanismo es obligatorio para documentos electorales y afirmó que durante su elección presidencial sí existía esa garantía.

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Además, puso en duda la transparencia de los comicios al mencionar supuestos patrones matemáticos en mesas consecutivas y un análisis basado en el modelo de rachas.

También preguntó si las elecciones regionales de 2027 se realizarán bajo las mismas condiciones.

Finalmente, Petro involucró al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al cuestionar a Penagos por no pronunciarse sobre una declaración en la que Trump aseguró que Abelardo De La Espriella ganó las elecciones gracias a su apoyo.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.