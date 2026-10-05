La tensión institucional derivada de los comicios presidenciales escaló de manera oficial a los estrados judiciales. El Consejo de Estado admitió para su estudio formal la acción de tutela interpuesta por el registrador nacional, Hernán Penagos, en contra del expresidente Gustavo Petro, un recurso con el cual el jefe de la organización electoral busca obligar al exmandatario a emitir una retractación pública por las reiteradas acusaciones de supuesto fraude electoral que lanzó en su contra.

Sigue a PULZO en Discover

El origen de este enfrentamiento judicial se remonta al desarrollo de las elecciones presidenciales, cuando Petro arremetió públicamente contra el registrador Penagos y la Registraduría Nacional del Estado Civil. En medio de los escrutinios y las jornadas de votación, el entonces jefe de Estado cuestionó con dureza la transparencia del proceso, denunciando supuestas irregularidades en el manejo de los formularios E-14 y asegurando que existía un plan estructurado para alterar los resultados, llegando a calificar la situación como “un asunto penal”.

Las descalificaciones del exmandatario incluyeron exigencias públicas para recuperar controles digitales en el procesamiento de los datos y cuestionamientos frontales a la labor de la entidad organizadora, lo que generó un fuerte debate político sobre la legitimidad del sistema democrático. Ante estos señalamientos, el registrador Penagos defendió la solidez técnica de la institución y rechazó enfáticamente las versiones que ponían en duda la pulcritud de los comicios.

Al considerar que las acusaciones de Petro carecían de sustento probatorio y afectaban gravemente tanto su honra personal como el prestigio y la credibilidad de la Registraduría Nacional, el equipo jurídico de Penagos activó los mecanismos previos de defensa. Según lo establecido en el marco legal, se le solicitó formalmente al exmandatario una rectificación de sus afirmaciones; sin embargo, el plazo estipulado de 15 días hábiles venció sin que se obtuviera respuesta ni corrección alguna por parte de Petro.

Lee También

Ante el silencio y la persistencia de los señalamientos, el registrador decidió acudir formalmente al Consejo de Estado mediante una acción de tutela. En el documento presentado, se argumenta que los ataques verbales rebasaron el límite de la libertad de expresión y constituyeron una vulneración directa a los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre, tanto del funcionario como de la entidad que encabeza.

Con la admisión del recurso por parte del alto tribunal, se abre ahora un debate jurídico clave que pondrá bajo la lupa los límites del discurso político de las altas esferas del poder frente a la institucionalidad electoral. Se espera que en los próximos días el Consejo de Estado escuche los argumentos de ambas partes antes de emitir un fallo de fondo que determine si el expresidente Petro deberá retractarse públicamente de sus polémicas acusaciones.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.