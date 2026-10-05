Por: El Espectador

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En una entrevista que reflexiona sobre el presente y futuro inmediato de la política colombiana, el autor propone un análisis detallado acerca del reciente tránsito presidencial entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella. Su interés radica en el auge de las llamadas “democracias iliberales”, caracterizadas por la presencia de líderes carismáticos que, valiéndose de mecanismos democráticos, acceden al poder y progresivamente desfiguran el Estado de derecho. Esta tendencia, según el propio entrevistado, no es exclusiva de Colombia, sino parte de una coyuntura preocupante que afecta incluso a países con tradición democrática sólida, como Estados Unidos.

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El caso colombiano representa la llegada de dos gobiernos con agendas opuestas: primero el de Petro, descrito como una administración alternativa marcada por una retórica intensa y una gestión deficiente; y luego De la Espriella, cuya estrategia electoral se centró en la promesa de mano dura y resultados rápidos ante el cansancio social acumulado durante la administración anterior. El entrevistado identifica en la fatiga del electorado una fuerza decisiva, pues la victoria de De la Espriella se debió más a la reacción ante la frustración de los últimos años que a una adhesión entusiasta hacia su figura y propuestas.

Asimismo, señala que persisten contradicciones en el nuevo gobierno, como una agenda determinada en seguridad y recuperación económica junto a un ejercicio marcadamente autoritario que recuerda algunos excesos del gobierno anterior. El autor advierte que, pese a la aparente alternancia, Colombia sigue enfrentando los mismos desafíos estructurales: fragilidad democrática, inequidad y una polarización que no se resuelve cambiando de presidente.

En cuanto a la izquierda, sostiene que Gustavo Petro desperdició una oportunidad histórica, quedando atrapado en un discurso maximalista sin mayores resultados concretos. La implementación de la paz, representada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), enfrenta desacuerdos y demoras, y el riesgo de “desmonte institucional” preocupa a expertos como el entrevistado: el acuerdo de La Habana tiene avances limitados y aún hay deudas profundas, particularmente en reforma política y rural.

Finalmente, la entrevista explora cómo las redes sociales y el algoritmo han transformado el debate político, llevándolo del análisis al espectáculo. Esto, sostiene, ha sido terreno fértil para el populismo y la erosión de valores esenciales como la separación de poderes y el pluralismo, aspectos que hoy se ven amenazados en el sistema democrático colombiano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las características de la democracia iliberal y cómo afectan a Colombia?

La democracia iliberal, según el análisis presentado, consiste en la llegada al poder de líderes que, aunque se valen de mecanismos democráticos, a posteriori debilitan el Estado de derecho y concentran el gobierno en torno a su figura personal. En el contexto colombiano, esto se refleja en una tendencia a personalizar la política, debilitar la separación de poderes y reemplazar el debate constructivo por la imposición ideológica o la retórica apasionada.

¿Cuál es el papel de la JEP en la implementación del acuerdo de paz en Colombia?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un ente constitucional creado para garantizar justicia transicional tras la firma del acuerdo de paz con la antigua guerrilla. El entrevistado sostiene que, aunque la JEP ha enfrentado demoras y desafíos burocráticos, su existencia es central para cumplir los compromisos de la paz. Sin embargo, advierte que los recientes recortes presupuestales y la posibilidad de desmontar o limitar la JEP representarían un grave riesgo para la continuidad e implementación efectiva del acuerdo.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.