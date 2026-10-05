La negociación del salario mínimo de Colombia para 2027 ya comenzó y las primeras estimaciones apuntan a un incremento de entre 9% y 10%, según Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital.

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El cálculo técnico inicial estaría cerca del 8%, resultado de una inflación esperada de alrededor del 7% y una productividad de entre 1 y 1,5 puntos porcentuales.

Sin embargo, el aumento podría ser mayor debido a factores políticos y a la tradicional negociación entre Gobierno, empresarios y trabajadores.

Velandia considera que un rango de 9% a 10% es una referencia que los empresarios deberían contemplar, aunque advirtió que el resultado final podría ser inferior.

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Uno de los principales factores de incertidumbre es el comportamiento de la inflación al cierre de 2026.

El fenómeno de El Niño podría afectar los precios, especialmente por posibles impactos en el sector energético, y modificar la base sobre la cual se calculará el incremento.

La Comisión Permanente de Concertación inició sus reuniones el primero de octubre. Los sectores presentarán comentarios hasta el 9 de octubre y la próxima reunión está prevista para el 13 de octubre.

Por su parte, la CUT plantea incluir en la negociación la brecha existente frente al salario mínimo vital. El acuerdo deberá alcanzarse antes del 15 de diciembre, aunque las conversaciones podrían extenderse hasta el 29 de diciembre.

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