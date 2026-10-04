Aunque todavía faltan varios meses para conocer el valor definitivo del salario mínimo de 2027, las primeras cuentas ya empiezan a mostrar un posible aumento cercano a los dos dígitos. Daniel Velandia, director ejecutivo de Research y economista jefe de Credicorp Capital, considera que un escenario entre 9 % y 10 % debería estar dentro de las posibilidades que contemplen los empresarios durante la negociación, informó Portafolio.

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La cifra llama la atención porque el cálculo estrictamente técnico llevaría a un resultado menor. La referencia utilizada para discutir el incremento toma en cuenta la inflación y la productividad. Con una inflación estimada inicialmente en 7 % y una productividad que podría aportar entre 1 y 1,5 puntos porcentuales, la suma estaría alrededor del 8 %. Sin embargo, esa operación no necesariamente será la que determine el resultado final.

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Velandia explicó que la discusión colombiana suele incorporar factores adicionales a la fórmula económica. El comportamiento histórico de las negociaciones ha dejado aumentos superiores a la combinación de inflación y productividad, algo que el economista identifica como una especie de componente político. Por eso, el escenario que plantea para 2027 se mueve por encima de la referencia técnica.

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Hay, además, un dato que todavía podría cambiar completamente las cuentas: la inflación con la que termine 2026. La proyección cercana al 7 % no está cerrada y existe preocupación por los posibles efectos del fenómeno de El Niño. De acuerdo con Velandia, las condiciones climáticas podrían afectar especialmente al sector energético y terminar presionando los precios por encima de lo que actualmente se espera.

Ese riesgo también explica por qué el economista considera prematuro asumir que el aumento será únicamente del 8 %. “Tenemos un riesgo enorme que el dato de inflación final por el fenómeno de El Niño”, señaló Velandia, según Portafolio. Si la inflación termina siendo mayor, también cambiaría la base desde la cual se empezaría a discutir el incremento del salario mínimo.

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La negociación entre los diferentes sectores, de hecho, ya comenzó oficialmente. El primero de octubre se reunió la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, con la participación del Gobierno, empresarios y organizaciones de trabajadores. La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, planteó que el proceso debe estar sustentado en argumentos técnicos y jurídicos y resumió la posición del Gobierno con la frase “escuchar antes de decidir”.

Por ahora, no existe una cifra oficial para el aumento de 2027. Los participantes de la mesa tendrán hasta el 9 de octubre para entregar sus observaciones, que serán revisadas en una mesa técnica y jurídica antes de la siguiente reunión, programada para el 13 de octubre. Mientras ese proceso avanza, el 8 % aparece como una referencia matemática a partir de inflación y productividad, pero la estimación de 9 % a 10 % planteada por Credicorp Capital muestra que el incremento podría terminar siendo considerablemente mayor.

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