Por: VALORA ANALITIK

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El aumento del salario mínimo en Colombia del 2027, señaló el gobierno De la Espriella, comenzó a discutirse en la mesa tripartita en la que están representados los trabajadores, los empresarios y el Ejecutivo.

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El Ministerio del Trabajo indicó que en la primera sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales participaron los distintos voceros, al tiempo que se establecieron los primeros compromisos.

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El gobierno De la Espriella explicó que, como resultado, se avanzará en una mesa técnica y jurídica para continuar con el análisis de las disposiciones y regulaciones laborales que generan inquietudes entre los sectores, con el fin de fijar el aumento del salario mínimo del 2027.

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Uno de los primeros acuerdos se centra en «escuchar antes de decidir», razón por la cual la cartera laboral abrió este escenario para conocer posiciones, preocupaciones y propuestas antes de avanzar en decisiones sobre los asuntos normativos.

Primeros acuerdos para el aumento del salario mínimo del 2027 en Colombia

«El diálogo no significa pensar igual; significa escucharnos, concertar y construir sobre nuestras diferencias. Queremos decisiones con sustento técnico y jurídico, escuchando a todos los sectores. Una economía que crece genera oportunidades y reduce la informalidad necesita confianza y reglas claras. Ese es el diálogo que queremos fortalecer desde la Patria Milagro», afirmó la ministra Natalia López Fuentes.

Además de las primeras discusiones sobre el aumento del salario mínimo del 2027, durante la sesión se abordaron asuntos relacionados con periodistas y comunicadores sociales, inspección laboral, plataformas digitales, trabajo doméstico remunerado, acoso, violencia y discriminación, negociación colectiva, pactos colectivos, tercerización e intermediación laboral.

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El gobierno De la Espriella recordó que en el encuentro participaron representantes de la ANDI, Asobancaria, SAC, Acopi, Fenalco y el Consejo Gremial Nacional; de las centrales sindicales CGT, CTC y CUT, y de las confederaciones de pensionados CPC y CDP.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.