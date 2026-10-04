El presidente Abelardo de la Espriella aseguró este domingo que ya hay agentes encubiertos dentro de la administración pública para investigar posibles hechos de corrupción.

Sigue a PULZO en Discover

La declaración, hecha en su cuenta de X, no incluyó detalles sobre cuántos funcionarios participan ni cómo operan, pero el mandatario señaló que su gobierno busca anticiparse a las irregularidades.

De La Espriella instruyó a la secretaria de Transparencia, Cristina Lombana, a combatir la corrupción y proteger los recursos públicos.

Afirmó que se deben vigilar contratos, anticipos, adiciones, patrimonios, sociedades, beneficiarios reales y movimientos financieros, siempre dentro de lo permitido por la ley.

Lee También

El presidente sostuvo que la corrupción es un delito transnacional y advirtió que quienes roben recursos del Estado enfrentarán las autoridades.

En caso de encontrar evidencias de delitos o detrimento, ordenó remitirlas a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría.

También mencionó controles sobre universidades públicas, entre ellas las de Córdoba y Pamplona, y defendió la vigilancia institucional.

Además, recordó el retiro de Germán Miranda como director de Bomberos y rechazó cualquier tráfico de influencias dentro de su administración. El mandatario insistió en que ni la amistad ni el parentesco deben servir para obtener favores indebidos.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.