Por: EL PILON SA

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La situación de las personas en condición de calle suele pasar inadvertida en muchas ciudades del país, pero en Valledupar, la comunidad del barrio Sicarare reaccionó con prontitud ante un caso que despertó preocupación. Gracias a la alerta de los habitantes, un hombre identificado como José Alfredo Caicedo Cárdenas, oriundo de Riohacha, quien llevaba dos días en delicado estado de salud en el sector conocido como Parque Rojo, logró recibir atención de las autoridades y entidades encargadas. Según información entregada por la Oficina de Gestión Social, Caicedo Cárdenas tiene diabetes y su situación de vulnerabilidad lo exponía a riesgos adicionales. Los residentes alertaron sobre la gravedad de su estado, lo que motivó la intervención inmediata.

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Willman González, presidente de la Junta de Acción Comunal, fue quien inicialmente solicitó la acción de las entidades pertinentes. Su insistencia permitió activar la ruta de atención y asistencia social. Cristina Lúquez, funcionaria de la Oficina de Gestión Social, informó que Caicedo Cárdenas frecuenta distintos sectores de Valledupar y que previamente ha sido ingresado a un centro de rehabilitación, del que posteriormente se retira. Esta conducta recurrente plantea desafíos tanto para las autoridades como para el entorno familiar del hombre, de quienes se ha solicitado mayor acompañamiento y atención para facilitar procesos de ayuda efectiva.

De acuerdo con testimonios recopilados por la misma dependencia, existen reportes de que una motocicleta traslada a Caicedo Cárdenas a diversas zonas de Valledupar, donde se encontraría en evidente situación de mendicidad. Frente a estos hechos, se coordinaron acciones para realizar su traslado a un centro asistencial. La prioridad de las instituciones fue su valoración médica por expertos y la realización de exámenes que permitan establecer su estado de salud. Todo el procedimiento estuvo guiado por la intención de proteger sus derechos y brindarle una atención integral, respetando sus circunstancias particulares y su historial como habitante en condición de calle.

Este caso refleja, de acuerdo con la información de la Oficina de Gestión Social y las declaraciones de los líderes comunitarios, la complejidad del acompañamiento a habitantes de calle con enfermedades crónicas. Además, pone en evidencia la importancia de la colaboración comunitaria y la responsabilidad compartida con las familias para lograr intervenciones más sostenibles.

¿Qué acciones tomaron las autoridades frente al caso del habitante de calle en Valledupar?

Las autoridades, alertadas por la comunidad y la Junta de Acción Comunal, coordinaron el traslado de José Alfredo Caicedo Cárdenas a un centro asistencial para una valoración médica completa. Además, hicieron un llamado a su familia para que participara del proceso y se mantuviera atenta a su evolución.

¿Por qué es importante la intervención de la familia en estos casos de habitantes de calle?

La participación de la familia puede ser clave para el seguimiento y la recuperación de personas en condición de calle, especialmente cuando existen enfermedades crónicas como la diabetes. El acompañamiento familiar facilita el acceso a la ayuda social y aumenta las posibilidades de que los procesos de atención sean exitosos y sostenibles en el tiempo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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