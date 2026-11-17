Por: El Espectador

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Los primeros cien días del mandato de Abelardo de la Espriella han estado marcados por una fuerte ofensiva desde el ámbito militar, que incluyó bombardeos, capturas masivas y militarización de ciudades relevantes, aunque el control territorial prometido aún no se materializa. Así lo advierten Jorge Mantilla, investigador especializado en conflicto y crimen organizado, y Javier Flórez, director de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). Ambos expertos señalan que, si bien se logró recuperar la iniciativa militar y poner de nuevo la seguridad como prioridad en la agenda nacional, ninguna de las tres metas principales del Gobierno en este aspecto se ha cumplido hasta el momento, según la información analizada.

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Desde el día en que asumió la presidencia, el pasado 7 de agosto, De la Espriella ha girado instrucciones precisas que se reflejan en acciones concretas: ordenó bombardeos contra estructuras armadas y dispuso la militarización de ciudades como Santa Marta, en el departamento de Magdalena, y Cúcuta, en Norte de Santander. Además, ejecutó megaoperativos en centros urbanos de alta relevancia como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta y Bucaramanga. Estas acciones, de acuerdo con cifras oficiales, se tradujeron en más de 825 capturas, resultado destacado por las autoridades.

Mantilla reconoce que estos operativos tienen un peso notable, específicamente en dos frentes: primero, en la recuperación de la iniciativa militar por parte del Estado colombiano; y segundo, en la ofensiva desplegada en distintos puntos del país, cuyo impacto resulta innegable tanto en materia de capturas como de bajas. Entre estas últimas, se destaca el caso de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias ‘Bendito Menor’, jefe del Comando Menor de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), quien murió durante un operativo policial realizado el 4 de septiembre.

La FIP coincide en que el Gobierno logró poner nuevamente el tema de seguridad en el centro del debate nacional, aunque aún queda pendiente el reto fundamental de concretar el control territorial prometido por la administración de De la Espriella, de acuerdo con lo expuesto por sus voceros.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles han sido los principales resultados en seguridad durante los primeros 100 días de Abelardo de la Espriella?

Durante los primeros cien días del Gobierno de Abelardo de la Espriella, los principales resultados en seguridad incluyen la recuperación de la iniciativa militar, la militarización de ciudades clave y la realización de megaoperativos con más de 825 capturas reportadas por las autoridades. También se lograron bajas importantes en estructuras armadas, destacándose la muerte de alias ‘Bendito Menor’. Sin embargo, el control territorial prometido sigue pendiente, de acuerdo con Jorge Mantilla y la Fundación Ideas para la Paz.

¿Qué son las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN)?

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) es una estructura armada ilegal mencionada en el contexto de los operativos de seguridad del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Alias ‘Bendito Menor’, identificado como Naín Andrés Pérez Toncel, era jefe del Comando Menor dentro de esta agrupación y murió en una acción policial el 4 de septiembre, según señalaron las autoridades.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.