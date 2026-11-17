Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El congresista y ex presentador de televisión Agmeth Escaf lanzó contundentes críticas contra el presidente Abelardo de la Espriella al cumplirse los primeros 100 días de su administración. Desde las calles de Barranquilla, ciudad natal de Escaf, se puso en entredicho la efectividad de la estrategia de seguridad del Ejecutivo, así como el alcance real de las promesas anunciadas durante los primeros meses de gestión. La intervención del político se dio a conocer a través de un video difundido en sus redes sociales, donde resaltó su inconformidad mediante una frase que captó la atención de la opinión pública: “Se cumplieron los 100 primeros días de Abelardo jugando a ‘Call of Duty’ con jíbaros y calanchines”. Al hacerlo, Escaf enmarcó sus críticas en la etiqueta #PatriaEstafa, con la cual describe su percepción de los resultados gubernamentales.

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La polémica surge en un contexto de anuncios oficiales sobre un plan de choque de 90 días para recuperar el control territorial, presentado por el propio Ejecutivo. Según manifestó Escaf, los reportes del Ministerio de Defensa demostrarían que persisten serios inconvenientes en temas como el reclutamiento ilícito de menores, las extorsiones y las amenazas o afectaciones a los integrantes de la Fuerza Pública. A pesar del discurso gubernamental sobre mejoría, las declaraciones del congresista insinúan que los informes institucionales podrían no coincidir con la percepción de la ciudadanía y de líderes de opinión, como él mismo.

Durante su recorrido en Barranquilla, Escaf recolectó impresiones de habitantes preocupados por la inseguridad. En sus palabras, “Prometió control total del territorio en 90 días, eso es atrevido. Y le prometió a Colombia cero ciudadanos encerrados por miedo... aquí en Barranquilla hasta el palo de guineo lo extorsionan”. Así, puso de relieve la persistencia de delitos de alto impacto, como homicidios y extorsiones. El expresentador también cuestionó la forma en que el Gobierno comunica la política de seguridad: “Un milagro se mide por cuántos uniformados vuelven a casa y cuántos menores dejan de ser reclutados, no por las fotos y los videos de capturas”.

De acuerdo con la información expuesta por Escaf, la ciudadanía continúa manifestando temor a pesar de los operativos y anuncios oficiales, lo cual genera un debate sobre el verdadero alcance de la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno nacional.

¿Cuáles son los principales cuestionamientos de Agmeth Escaf a la estrategia de seguridad?

Escaf pone en duda la efectividad de la estrategia de seguridad del gobierno de Abelardo de la Espriella al asegurar que siguen vigentes problemas como el reclutamiento ilícito de menores, las extorsiones y las amenazas a la Fuerza Pública. Según él, las promesas de recuperar el control territorial en 90 días y eliminar el miedo en la ciudadanía no se han materializado, a pesar de los anuncios y reportes oficiales.

¿Qué significa el término ‘reclutamiento ilícito de menores’ en el contexto de seguridad?

El reclutamiento ilícito de menores se refiere a la práctica de vincular forzadamente o de manera ilegal a menores de edad en actividades delictivas o grupos armados, lo que constituye una violación de los derechos fundamentales de la infancia y es señalado como un problema persistente según las denuncias expresadas por el congresista Agmeth Escaf.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.