En una emotiva jornada cargada de solidaridad y fervor cultural en Barranquilla, el docente y filólogo de 73 años Abraham Cáceres, designado como Rey Momo del Carnaval 2027, vio transformada su deteriorada vivienda del barrio Carlos Meisel en un hogar completamente renovado en tan solo 14 días. La iniciativa nació luego de que el equipo de trabajo de la reina infantil del Carnaval, Isabella Daes García, realizara hace dos semanas un recorrido por el sector donde el hacedor cultural reside desde hace 44 años y advirtiera las precarias condiciones estructurales del inmueble.

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Ante el lamentable estado de la propiedad, la comitiva encendió las alarmas sociales y notificó de inmediato al empresario Christian Daes, director de operaciones (COO) de la multinacional Tecnoglass. Con las fotografías del lugar en mano, el directivo activó el programa de mejoramiento de vivienda de la compañía —mediante el cual recuperan 15 casas mensualmente— y ordenó ejecutar una intervención integral con la habitual celeridad de sus cuadrillas, logrando levantar desde los cimientos lo que el propio soberano carnavalero bautizó como su nuevo palacio.

La entrega oficial se produjo de manera sorpresiva este fin de semana, cuando Isabella y su padre arribaron al inmueble para recorrer junto al anfitrión cada espacio reconstruido. Sobre el mesón de la cocina reposaba un mosaico fotográfico que evidenciaba el drástico contraste entre el antes y el después de la obra, escena que conmovió profundamente al homenajeado. “Este es uno de los tantos milagros que ocurren una sola vez en la vida”, afirmó sonriente Abraham Cáceres, quien no dudó en manifestar que su vivienda quedó bendecida, mientras Christian Daes le advertía a su hija que el proyecto apenas comenzaba: “A esto le hacen falta varias cosas que tenemos que arreglar”, sentenció en alusión a la próxima dotación completa de enseres y mobiliario para la casa.

Durante el recorrido, tomado de la mano de la soberana infantil, el Rey Momo destacó el renacer cultural que vive la ciudad de cara a las carnestolendas de 2027, resaltando el entusiasmo de las nuevas generaciones en los barrios populares. “Se siente en el ambiente, preguntan, bailan, las niñas llegan con coronas y los niños con garabatos, eso no pasaba antes y en eso tiene una gran dosis de responsabilidad Isabela Daes”, aseguró el maestro folclorista, quien aprovechará las nuevas instalaciones para adecuar su taller artesanal de fabricación de tambores mitológicos y preservar el legado musical de mano en mano.

Al cierre del encuentro, sellado con un fraternal abrazo entre los protagonistas de la realeza carnavalera y el sector empresarial, el soberano despidió a la pequeña con palabras cargadas de simbolismo y afecto. “Eres ese manantial que cae sobre el hombre que tiene fe”, le expresó Cáceres a Isabella antes de reiterar entre carcajadas su sentimiento hacia padre e hija: “Gratitud, eso siento”.

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