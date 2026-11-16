Durante la alocución oficial dedicada a presentar el balance de sus primeros cien días de gestión, el presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, lanzó una frontal arremetida política contra la administración de su antecesor, Gustavo Petro, responsabilizándolo directamente por el deterioro del orden público y la crítica situación de las finanzas estatales que recibió al asumir el poder. El mandatario defendió los operativos ejecutados por la Fuerza Pública y atribuyó el recrudecimiento de las acciones violentas en varias regiones a la falta de confrontación institucional durante el cuatrienio pasado.

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Al referirse a los cuestionamientos de sectores críticos sobre el aumento de los ataques perpetrados por estructuras criminales, el jefe de Estado vinculó directamente al gobierno anterior con los grupos al margen de la ley. “Y claro, mis odiadores dicen que los ataques se han intensificado, por supuesto, porque en el gobierno anterior no se enfrentaba la criminalidad. El gobierno anterior era cómplice y socio del narcoterrorismo”, declaró tajantemente durante su intervención. Asimismo, el gobernante enmarcó su triunfo en las urnas como el fin de un proyecto político al que señaló de haber debilitado la autoridad estatal en los territorios. “Yo no derroté a un buen gerente ni a un hombre institucional en las elecciones. Derroté a un aliado de la guerrilla, a un auspiciador del narcoterrorismo, a un personaje que quería imponer un modelo político, social, económico y cultural que ha fracasado en todo el mundo y que lo único que ha traído es ruina y pobreza”, afirmó.

El mandatario reiteró que durante años los ciudadanos percibieron que los delincuentes imponían sus propias reglas por encima de las instituciones, razón por la cual decretó el cierre definitivo de la política de ‘paz total’ impulsada por Petro, advirtiendo que cualquier eventual acercamiento futuro deberá someterse estrictamente al imperio de la Constitución y la ley. Para respaldar el cambio de rumbo estratégico, presentó cifras operativas correspondientes a sus primeros tres meses de mandato, destacando 51.254 capturas —incluidas 654 por extorsión y 184 por secuestro—, la incautación de 6.336 armas de fuego y más de 389 toneladas de estupefacientes, además de la destrucción de 1.493 laboratorios ilícitos y golpes contra cabecillas del Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de las Farc y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

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Las acusaciones del Ejecutivo también se extendieron al manejo presupuestal y administrativo del Estado, señalando a la pasada administración de haber comprometido la estabilidad económica de la nación. “Derroté a un gobierno corrupto, derrochador e irresponsable, que no solo se apropió del erario, sino que lo saqueó, lo administró con una irresponsabilidad criminal y dejó al país al borde del colapso fiscal. Hoy pagamos las consecuencias de esa catástrofe deliberada”, sostuvo De la Espriella. Tras resaltar la ejecución de 167 extradiciones firmadas, más de 5.000 requisas carcelarias y un recorte de 13,8 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación como medida de austeridad, el presidente concluyó asegurando que sus opositores carecen de autoridad moral para criticar su gestión tras haber dejado las cuentas públicas al borde de la quiebra.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.