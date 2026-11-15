Por: Caracol TV

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Un parto en plena vía pública quedó registrado en video durante la madrugada de este domingo 15 de noviembre en Barrancabermeja, Santander. Una mujer dio a luz en la bahía de taxis del Hospital Regional del Magdalena Medio, institución a la que había acudido para recibir atención por su trabajo de parto. Tras la difusión de las imágenes que han causado revuelo en redes sociales, el centro asistencial publicó un comunicado en el que entregó su versión de lo sucedido y aclaró las circunstancias del ingreso de la paciente.

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El caso se conoció a través de un video que muestra a la mujer en inmediaciones del hospital después del nacimiento de su bebé. Las primeras versiones difundidas sobre lo ocurrido señalaban que la gestante había llegado al centro médico hacia las 9:00 de la noche del sábado y que habría permanecido varias horas esperando atención, al no recibirla, la mujer habría salido del lugar junto a quien sería su pareja.

¿Qué dijo el hospital sobre la atención de la gestante?

Sin embargo, el Hospital Regional del Magdalena Medio se pronunció este domingo y cuestionó esa versión. Según explicó en un boletín de prensa, los registros de admisión, la historia clínica y las cámaras de seguridad indican que la paciente ingresó a las 12:57 a.m. del 15 de noviembre y no a las 9:00 p.m. del día anterior.

En su comunicado, el centro asistencial indicó que desde el ingreso de la paciente se activó el proceso de atención y que fue llamada para una valoración inicial. No obstante, precisó que en ese momento el equipo asistencial también estaba atendiendo otros casos en el servicio de sala de partos. Según la institución, a la mujer se le explicó la necesidad de realizar procedimientos diagnósticos, entre ellos el monitoreo fetal, para establecer las condiciones de bienestar de la madre y el bebé.

El hospital sostuvo que la paciente manifestó que no deseaba continuar con el proceso de valoración y expresó su intención de retirarse voluntariamente para acudir a otra institución, sin completar los procedimientos indicados.

De acuerdo con la explicación entregada por el centro médico, fue cuando la mujer se dirigía hacia la salida que presentó un parto espontáneo en inmediaciones de la zona de taxis.

“De manera inmediata, recibió asistencia del personal de la institución y fue trasladada nuevamente al área asistencial, donde se le garantizó la atención integral del nacimiento y el cuidado del binomio madre-hijo”, señaló el hospital.

¿Cómo se encuentran la madre y el bebé?

En el mismo pronunciamiento, el Hospital Regional del Magdalena Medio informó que tanto la madre como el recién nacido presentan una evolución satisfactoria y permanecen bajo atención y seguimiento de los profesionales de salud.

La institución también aclaró que no tenía a su cargo los controles prenatales de la gestante, por lo que no cuenta con los antecedentes de las valoraciones médicas realizadas durante el embarazo.

Finalmente, el hospital reiteró que la seguridad materno-perinatal y la protección de la vida de las madres y sus hijos son prioridades de su misión institucional. Asimismo, aseguró que su actuación está orientada por los protocolos asistenciales y el compromiso de brindar atención segura, humanizada y oportuna.

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