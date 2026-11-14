El exministro de Vivienda Luis Felipe Henao asumió oficialmente la gerencia del Fondo Milagro, tras la designación anunciada por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella. El nombramiento se produce luego de que el jefe de Estado le solicitara la renuncia al exdirector Jaime Uribe, en medio de los cuestionamientos públicos desatados por los elevados costos de la nómina al interior de la entidad encargada de atender a los damnificados.

Sigue a PULZO en Discover

Tras confirmarse su llegada al cargo, Henao utilizó sus redes sociales para agradecer la confianza depositada por el mandatario y fijar las directrices bajo las cuales operará la institución. “Presidente @ABDELAESPRIELLA, agradezco profundamente la designación como gerente del Fondo Milagro. Asumo esta responsabilidad con un principio irrenunciable: trabajar sin descanso y con total transparencia para que cada peso llegue con la mayor rapidez posible a las familias damnificadas por el terremoto. Nuestro trabajo será misional y estaremos entregados día y noche a las víctimas. El equipo y sus sueldos serán modestos y austeros”, expresó puntualmente en la plataforma X.

Por su parte, el presidente De La Espriella había enfatizado la noche anterior la urgencia de imprimir celeridad a las labores de recuperación en los territorios que sufrieron graves afectaciones tras el sismo registrado el pasado 10 de agosto. El mandatario señaló que la prioridad absoluta es garantizar que cada recurso económico se traduzca en resultados concretos y oportunidades reales para las familias afectadas, articulando esfuerzos con el sector privado y las administraciones territoriales.

El remezón en la dirección del Fondo Milagro se originó tras las decisiones adoptadas por el Ejecutivo frente a los errores en la gestión administrativa. Al aceptar la dimisión de Uribe, el presidente De La Espriella advirtió que su administración no encubre equivocaciones y mantiene férreos mecanismos de control sobre los funcionarios públicos. “Acabo de aceptar la renuncia del director del Fondo Milagro, tal cual la solicité, porque era lo correcto… Aquí nadie tiene el puesto asegurado. Todos los funcionarios están en permanente evaluación y deben actuar con absoluta coherencia”, manifestó el mandatario, sentando las bases para una gerencia enfocada estrictamente en la austeridad y la eficiencia social.

Lee También

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.