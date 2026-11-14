En una operación desarrollada por el Gaula Militar con el apoyo de la Policía y el CTI de la Fiscalía, fue capturado en las últimas horas Néider Yesid Uñates López, conocido con el alias de ‘Primo Gay’, quien figuraba entre los delincuentes más buscados del departamento de Antioquia. La detención se concretó en la vereda Santa Ana, ubicada en el municipio de Briceño, poniendo fin a una intensa persecución contra este cabecilla de las disidencias de las Farc que operaba en el norte y nordeste de la región.

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Nacido el 18 de octubre de 2002, Uñates López acumulaba a sus 24 años una trayectoria criminal de aproximadamente una década en organizaciones al margen de la ley. Sus antecedentes registran pasos iniciales por el Ejército de Liberación Nacional (Eln) —donde en 2018 figuraba como explosivista— antes de integrarse a la estructura 36 de las disidencias de las Farc. Con los años escaló posiciones de mando hasta convertirse en jefe de comisión y, posteriormente, en quinto cabecilla del Bloque Magdalena Medio, terminando vinculado a la facción de alias ‘Calarcá’ y con reportes recientes de disputas internas y presuntos nexos con el ‘clan del Golfo’.

El prontuario que las autoridades le atribuían comprende graves afectaciones a la seguridad departamental y a la población civil. Entre los hechos más destacados figuran la instalación de campos minados que dejaron militares heridos en Anorí, la incineración de maquinaria de la empresa Celsia en San Andrés de Cuerquia en 2018, y su presunta participación en la desaparición forzada y homicidio del líder social Didier Humberto Agudelo Agudelo en 2020, en el municipio de Campamento. Asimismo, se le investigaba por la coordinación de un atentado con explosivos el 16 de noviembre de 2023 en Anorí que cobró la vida de dos soldados profesionales, además de múltiples hostigamientos y ataques a la Fuerza Pública ocurridos entre 2025 y 2026.

La búsqueda del cabecilla se había intensificado con una recompensa millonaria y operativos previos, como el registrado en marzo de 2026 en la vereda La Palestina (Briceño), donde logró evadir a las tropas dejando atrás su fusil y su teléfono celular, ocasión en la que cayeron su compañera sentimental y su jefe de escoltas. Al momento de su captura definitiva este fin de semana, las autoridades le incautaron dos pistolas calibre 9 mm, proveedores y municiones. Al confirmar el resultado operativo, el presidente Abelardo De La Espriella destacó que el sujeto era requerido por la Fiscalía 75 Especializada por delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas, enfatizando el compromiso del Estado para desarticular las redes de terrorismo y recuperar el control territorial en Antioquia.