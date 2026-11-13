Al temblor que se registró en Colombia en la mañana del viernes 13 de noviembre de 2026 se le sumó un nuevo episodio horas después, en medio del temor de usuarios que reaccionaron al hecho.

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) indicó en su boletín que el evento se presentó a las 2:43 de la tarde con magnitud 4.2, una profundidad Superficial (menor a 30 km), y con epicentro en Chaparral (Tolima).

Ibagué fue uno de los puntos en donde las personas que reaccionaron reconocieron la fuerza del movimiento, al tiempo del temor por el mismo, así como en otras zonas del país.

“Si, leve pero sí en Bogotá”, confirmó una de las personas (entre varias desde la capital colombiana) que respondió a la publicación por parte de la entidad especializada en movimientos telúricos en el territorio a nivel nacional.

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Otros puntos que se reportaron fueron Tocaima y Soacha, en Cundinamarca, además de que hubo usuarios que reportaron que en Cali también se sintió este movimiento telúrico.

Este episodio se presenta poco más de tres meses después del terremoto del pasado 10 de agosto de 2026, que afectó a varios departamentos como Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Caldas y Quindío.

Lo cierto es que Chaparral, en Tolima, ha sido uno de los puntos más frecuentes en las últimas semanas como epicentro de eventos sísmicos, como el que se vivió este viernes.

De hecho, el llamado de las autoridades es a tomar precauciones adecuadas de cara a estas situaciones, incluso, en lugares como Bogotá en donde pueden presentarse accidentes a pesar de que no estén tan cerca de los puntos de origen.

Cabe recordar que varios de los incidentes se presentan no solo por el sismo como tal, sino por derrumbes en edificaciones que estén afectadas o zonas que estén en vulnerabilidad.

En ese sentido, resulta pertinente asumir las medidas preventivas del caso para evitarse dolores de cabeza, a pesar de que se suponga que no existe ninguna clase de peligro.

¿Qué hacer en caso de un temblor en Colombia?

En Colombia, país ubicado en una zona de alta actividad sísmica, actuar con rapidez y serenidad durante un temblor resulta fundamental para proteger la vida e integridad personal.

Ante el inicio de un movimiento telúrico, las personas deben conservar la calma, evitar correr desesperadamente y abstenerse de gritar para prevenir situaciones de pánico colectivo.

Si el ciudadano permanece dentro de una edificación sismorresistente, conviene ubicarse junto a columnas estructurales, debajo de mesas resistentes o en zonas internas alejadas de ventanales.

Resulta indispensable mantener distancia frente a espejos, bibliotecas, lámparas colgantes, estanterías altas y objetos pesados que puedan caer o desprenderse violentamente durante la sacudida.

Quienes se encuentren en edificaciones antiguas de adobe o bahareque deben evacuar inmediatamente hacia espacios abiertos apenas perciban las primeras vibraciones del terreno.

En cualquier escenario, queda estrictamente prohibido utilizar ascensores durante o inmediatamente después del sismo debido al alto riesgo de cortes eléctricos o atrapamientos mecánicos.

Si el temblor sorprende a personas en la vía pública, deben desplazarse hacia parques, plazas o zonas despejadas lejos de postes eléctricos, fachadas, árboles y cables.

Quienes conduzcan vehículos deben reducir gradualmente la velocidad, estacionar en un lugar seguro alejado de puentes o edificaciones altas y permanecer dentro hasta finalizar el movimiento.

Una vez concluido el sismo, corresponde realizar una evacuación ordenada por las escaleras siguiendo las rutas señaladas hacia el punto de encuentro previamente establecido.

Antes de abandonar viviendas u oficinas, conviene cerrar registros de agua, válvulas de gas y bajar tacos eléctricos para evitar incendios, explosiones o inundaciones posteriores.

Posteriormente, resulta vital mantenerse alerta ante posibles réplicas, utilizar mensajes de texto en lugar de llamadas telefónicas y contar con un kit básico de emergencias preparado.

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